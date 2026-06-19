Gobierno presume asistencia de 13 mil 500 en el Lastras

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El Gobierno del Estado reportó una asistencia de alrededor de 13 mil 500 personas al estadio Alfonso Lastras durante la transmisión del partido entre México y Corea del Sur.

De acuerdo con la versión oficial, la jornada concluyó con saldo blanco, sin incidentes relevantes durante el ingreso, permanencia y salida de los asistentes.

La titular de la dependencia, Nadia Ochoa Limón, informó que en el operativo participaron más de 250 elementos de la Guardia Civil Estatal, personal de seguridad privada y cuerpos de auxilio, quienes mantuvieron vigilancia antes, durante y después del encuentro.

Según el reporte oficial, el desalojo del inmueble se realizó sin contratiempos una vez concluida la victoria de la Selección Mexicana.

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La funcionaria atribuyó los resultados a la coordinación entre las corporaciones de seguridad y emergencia desplegadas en el estadio, donde miles de aficionados se reunieron para seguir el encuentro mundialista.

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El evento formó parte de las actividades organizadas por el Gobierno del Estado para la transmisión pública de los partidos de la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo.