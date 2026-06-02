Sheinbaum acusa que hay "mala fe" en desprestigiar sistema de salud

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La presidenta

reveló que creyó una

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sobre la presencia de ratas en undel Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Obregón, Sonora. Ante esto, acusó unaque busca desacreditar al sector salud."Hay mucha, el otro día, hasta yo caí. Estoy viendo la red y veo unen un hospital y decía: ´esta es una imagen del IMSS de no sé dónde, de Obregón´. Y se lo mando a Zoé (Robledo) y me dice Zoé: ´no, mire presidenta, es un´. En la India, o sea, ni siquiera era de México. Hay una mala leche, mala fe en querer desprestigiar el sistema de salud en México", dijo.Durante lade este martes 2 de junio, la mandataria aseguró que va avanzando muy bien lamexicana, especialmente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE),e IMSS, aunque reconoció que todavía faltan acciones."Claro que nos falta todavía, evidentemente nos falta, pero hay un trabajo muy profesional, coordinado por el doctor (David) Kershenobich y los tres sistemas de salud, además de Pemex, que también lo estamos atendiendo. ¿Por qué Pemex? tenía pues mucha subrogación. Entonces, lo que queremos es fortalecer los propios centros de salud y hospitales", explicó.En ese sentido, destacó la compra de diversos equipos médicos, la integración deal programa, lamédicos, la credencialización para incorporar el Servicio Universal de Salud, la inauguración de 29 hospitales, 20 centros de salud y unidades de medicina familiar, así como el aumento al salario de especialistas."Yo recuerdo en la Ciudad de México habíaque ganaban 8 mil pesos mensuales y estaban contratados por honorarios. En el momento que pasaron alde inmediato ganaron 40 mil pesos mensuales, con una base, es decir, la garantía de que vas a quedarte trabajando en el hospital en donde estabas trabajando. Imagínense la diferencia, entonces, eso, en todo el país", explicó.En Palacio Nacional, también destacó la implementación de lasasí como lacon la revisión de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno: "Estamos en el mejor sistema de salud posible. Y además, estamos comprando equipos, losdel mundo", afirmó.