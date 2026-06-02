Morena no descarta retirar militancia a Rocha Moya

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 2 (EL UNIVERSAL).-

, presidenta nacional de

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, no descartó que el partido pueda iniciar un proceso para retirarle la militancia ay Juan de Dios Gámez, gobernador dey alcalde de Culiacán con, respectivamente, y otros de los señalados por el gobierno de Estados Unidos por presuntos nexos con el crimen organizado.En conferencia de prensa, Montiel Reyes reiteró que ena nadie", pero insistió en que separa "" en contra de los señalados. Reiteró que esperarán los avances de laque tiene abierta la(FGR) sobre el caso."Nosotros pedimos que sey, si se presentan, actuaremos en consecuencia. Pero esta retórica (del) no inició ahí, sino viene de antes, desde el gobierno del expresidente López Obrador", señaló Montiel.Al ser cuestionada sobre siretiraría la militancia a quienes de lospor Estados Unidos formen parte de las filas de, Montiel Reyes afirmó que "va a ocurrir cuando tengamos las pruebas. No necesariamente tiene que ocurrir, ni sí, ni no. Lo que vamos nosotros a esperar es que se"."Más importante que la militancia esde", reiteró Montiel Reyes.Al respecto, aprovechó para presentar imágenes de, expresidente nacional del, con, alcalde de Cuautla, detenido en Guerrero, quien gobernó desde las filas delen Morelos."Ahí sí no dicen nada. O cuando laera su candidata. Ahí no dijeron nada ni hicieron nada. Nosotros sí estamos haciendo. Enva haber una revisión de todos los perfiles y la presidenta lo planteó para formar laen el INE al respecto", agregó.Sobre el senador, dijo que es una—como refirió que lo fue en el caso del gobernador condey del alcalde de Culiacán— pedir; pero consideró que "se han atendido las condiciones para llevar a cabo la" por parte de la FGR."Nosotros consideramos que se han cumplido las condiciones para poder atender la, que eso es aquí lo más importante. El senador tomará su decisión o no, pero ha cumplido con la de presentarse en lay creo que ha sido oportuno que ante un señalamiento y unaen curso, pues no participe de la discusión del tema, por ejemplo, de lade candidatos en el INE", indicó Montiel.