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CIUDAD DE MÉXICO, junio 2 (EL UNIVERSAL).- La

es una de las comidas más importantes del día, ya que influye tanto en la calidad del descanso nocturno como en la

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Aunque no existen alimentos estrictamente "prohibidos" para todas las personas, diversos especialistas coinciden en que ciertos productos pueden afectar el sueño o provocarcuando se consumen durante la noche.Por lo anterior,qué comerpuede contribuir al bienestar general y a un¿Para qué sirvecumple la función dey nutrientes al organismo después de las actividades diarias y antes del período de ayuno nocturno. Además, ayuda a mantener estables los niveles de glucosa y evita que la persona se acueste con hambre, lo que podría interferir con el sueño.Según lay Dietética, esta comida debe formar parte de unay adaptarse a las necesidades individuales. Una buena opción para en la última comida del día es la fruta, siempre que sea acompañada por otros productos como el yogur o cereales integrales.De igual manera, es posible añadir alimentos ricos en, puesto que sus nutrientes ayudan en procesos de recuperación del organismo durante el descanso.En cambio, las comidas muy abundantes opueden generar malestar y afectar la calidad del sueño.¿Qué alimentos no convieney por qué?De acuerdo con información publicada por la, ciertos alimentos pueden alterar el sueño cuando se consumen cerca de la hora de acostarse. Entre ellos destacan el café, los refrescos y las bebidas energéticas. Todos estos productos tienen cafeína, un estimulante que puede dificultar la conciliación del sueño y reducir su calidad.Asimismo, se recomienda evitar el alcohol; aunque algunas personas creen que ayuda a descansar, en realidad puede provocary alterar las fases normales del sueño.Otro grupo de alimentos que conviene evitar durante lason las(tacos, hamburguesas, embutidos, etcétera), dado que requieren uny pueden causar sensación de pesadez,o incomodidad al acostarse.El portal especializadoindica que las personas condeben limitar el consumo nocturno de alimentos que irritan la mucosa gástrica: picantes, frituras, productos ultraprocesados, bebidas alcohólicas y cafeína.Para ese mismo grupo de personas, también se aconseja reducir el consumo de(cítricos, quesos maduros, chocolate, harinas refinadas, entre otros) porque incrementan lasLo ideal es optar por, con alimentos dey consumidas con suficiente antelación antes de acostarse. De esa manera, es posible favorecer tanto lacomo un5 ideas parade manera saludable:a la plancha con: Consume una porción desazonada con, acompañada de calabacitas, zanahorias y brócoli cocidos al vapor.con: Prepara un tazón debajo en grasa con cubos defresca y una cucharada dede: Coloca dos rebanadas de pan integral y añade pechuga dey hojas de lechuga.al horno cony verduras: Termina el día con unblanco horneado con especias y acompañado de una pequeña porción decon: Prepáralo cony espinacas salteadas, acompañado debajo en grasa.