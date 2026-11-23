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Tras la captura de Fausto Isidro Meza Flores "El Chapo Isidro", que desató una jornada violenta en Guasave y se extendió a Ahome, Salvador Alvarado y Navolato, hasta este domingo se contaba un total de 17 civiles muertos, nueve supermercados y una gasolinera incendiados, así como numerosas viviendas afectadas.

Además, la Secretaría de Salud de Sinaloa informó que diez elementos militares fueron atendidos en hospitales por lesiones de disparos, cuatro de ellos, tuvieron que ser trasladados vía área a la capital del estado para una atención más especializada.

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En el transcurso del sábado y el domingo fueron localizados diez cuerpos más; cuatro estaban calcinados en una camioneta con blindaje artesanal abandonada en la colonia Tierra y Libertad. El vehículo quedó prácticamente destruido por los disparos desde helicópteros.Otros cuatro cuerpos fueron encontrados en distintos puntos del medio rural, dos de ellos estaban tirados en la comunidad de Sabanillas, uno de ellos estaba envuelto en hule y encintado, y el otro tenía las manos esposadas a la espalda.En una zona que conduce a la comunidad de San Pedro, en Guasave, fue abandonado bajo un árbol el cuerpo de un hombre con impactos de bala.En la comunidad del Ranchito de Castro, fue descubierto otro cuerpo, con huellas de disparos de armas de fuego, sin ningún tipo de documentación, por lo que se desconoce su identidad.Extraoficialmente se informó que entre las 17 personas que han sido contabilizadas sin vida se encuentra el jefe de escoltas del "Chapo Isidro", identificado solo, como el "Gato", cuyo cuerpo permanece en resguardo en el Servicio Médico Forense.Con los datos que aportaron familiares también se identificaron a:Daniel Uriel "N", de 31 añosJesús Alberto "N", 29 añosJosé Pablo, de 67José Arnoldo "N", de 31 añosJaziel Alonso "N", de 34Kevin Eloy "N", de 27 añosJosé Manuel "N" de 57.Por su parte, la jefa de oficina regional Centro-Norte, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Lorena Landeros Rosales, indicó que se recopilan datos, evidencias y testimonios sobre las acciones que implementaron las fuerzas federales el viernes para remitirlos a la CNDH para que investigue posibles violaciones a los derechos de ciudadanos.