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El presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que México no merece un árbitro electoral arrodillado frente al poder ni una fachada democrática que sirva para legitimar lo que el expresidente Ernesto Zedillo ha calificado como una "autocracia electoral".

Luego de ratificar que la descomposición del Instituto Nacional Electoral (INE) lleva el sello de Morena, afirmó que recuperar la independencia del órgano electoral es un imperativo nacional y urgente para rescatar el Estado de derecho y garantizar que el rumbo de la nación lo decida única y exclusivamente la voluntad libre de la ciudadanía.

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El dirigente nacional del PRI subrayó que frente a la putrefacción institucional, la ruta clara e inaplazable es una profunda refundación del órgano electoral.Explicó que es urgente sacudirse la injerencia facciosa, blindar la autonomía técnica de sus decisiones y reinstaurar los principios fundamentales de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad, bajo los cuales fue concebido originalmente.Dijo que hoy tenemos una institución gravemente descompuesta, atrapada en una crisis de confianza y credibilidad producto del escándalo de corrupción protagonizado por su expresidenta, Guadalupe Taddei, su entorno familiar y un grupo de funcionarios del INE que, al mismo tiempo, fungían como contratistas de la institución.Al hablar en torno a la necesidad de refundar el INE como un imperativo nacional, Alejandro Moreno expuso que el sistema electoral mexicano y su árbitro autónomo son una conquista ciudadana construida, impulsada y respaldada por el PRI y las fuerzas políticas que creyeron en la transición democrática.Recordó que, desde la creación del antiguo Instituto Federal Electoral (IFE) en 1990 y su emancipación total del Ejecutivo en 1996, cada reforma política respondió a la exigencia de ofrecer legalidad en la contienda y garantizar un piso parejo.Pero hoy, agregó, "esa arquitectura institucional que costó décadas consolidar sufre una embestida sistemática, calculada y ruin desde el gobierno de Morena".El presidente del partido tricolor aseguró que el estándar de independencia del organismo electoral se desmoronó con la irrupción de Morena en el Congreso de la Unión.Destacó que el partido en el poder emprendió una estrategia deliberada de estrangulamiento institucional, con recortes presupuestales punitivos para mermar su operación, acoso a los perfiles profesionales de carrera y la imposición de "cuotas y cuates" en áreas estratégicas, "con el objetivo de cooptarlo para convertir al órgano electoral en una oficialía de partes del régimen más cínico y corrupto de la historia de México".