¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 22 (EL UNIVERSAL).- La industria textil mantiene a los pantalones de mezclilla (denim) entre las prendas con mayor huella ecológica en el mundo.

Fabricar un solo par requiere aproximadamente entre 7 mil 500 y 10 mil litros de agua y genera alrededor de 33.4 kilogramos de emisiones de dióxido de carbono (CO2), lo que convierte a esta prenda cotidiana en un factor relevante de presión sobre los recursos naturales y el clima.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De acuerdo con análisis especializados sobre el ciclo de vida de la mezclilla y estándares internacionales de sostenibilidad textil, el mayor consumo hídrico ocurre durante el cultivo del algodón, una planta que suele sembrarse en regiones con estrés hídrico y concentra más del 80% del agua utilizada en la elaboración del pantalón.Según datos técnicos sobre producción agrícola convencional, el cultivo tradicional del algodón absorbe cerca del 16% de los insecticidas y el 6% de los pesticidas a nivel mundial, lo que deteriora los suelos y contamina mantos freáticos.A estos factores se suman las etapas de teñido y acabados, donde se emplea índigo sintético derivado del petróleo y metales pesados (como plomo, cadmio y mercurio) para fijar los pigmentos.En regiones con controles ambientales insuficientes, las descargas de aguas residuales sin tratar llegan a los ríos y dañan los ecosistemas acuáticos y la salud de las poblaciones cercanas, mientras que técnicas como el lavado a la piedra o el chorro de arena (sandblasting) elevan el gasto energético, el uso de blanqueadores y los riesgos respiratorios para quienes operan estos procesos.Según criterios de evaluación ambiental aplicados al sector de la moda, la cadena de suministro global multiplica las emisiones de carbono cuando el algodón, el hilado, la confección y la venta ocurren en distintos continentes.Además, la incorporación de fibras sintéticas como poliéster o elastano (derivadas de combustibles fósiles y no biodegradables) incrementa la liberación de microfibras durante el lavado doméstico, actividad que llega a concentrar hasta un tercio del consumo energético y de agua en casa, antes de que millones de toneladas de mezclilla terminen en vertederos o incineradoras por efecto de la moda rápida.De acuerdo con parámetros de certificaciones internacionales de sostenibilidad (como GOTS, OEKO-TEX y Better Cotton), los consumidores reducen este impacto mediante decisiones prácticas. Adquirir prendas de segunda mano evita el gasto hídrico y de carbono de fabricar una pieza nueva; optar por algodón orgánico o reciclado disminuye hasta en un 90% el consumo de agua y evita pesticidas tóxicos; lavar con menor frecuencia ahorra miles de litros a lo largo de la vida útil de la prenda y prolonga la resistencia del tejido; y verificar certificaciones respalda procesos químicos más seguros.