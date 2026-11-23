¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 23 (EL UNIVERSAL).- A casi un año del accidente en el que murieron 14 pasajeros y hubo más de un centenar de heridos, el gobierno federal ha desembolsado más de mil millones de pesos en contratos, en asesorías y servicios de mantenimiento y reparación de la Línea Z del Tren Interoceánico.

En la plataforma Compras MX se detalla que Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (Attrapi) han entregado al menos 14 contratos a empresas privadas en busca de reactivar esta línea, la cual permanece suspendida para pasajeros tras el trágico accidente ocurrido el 28 de diciembre de 2025 en el tramo localizado entre las comunidades de Nizandá y Chivela, en Oaxaca.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A un año del accidente no hay fecha tentativa para la reapertura de esta obra, construida e inaugurada en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el 22 de diciembre de 2023.En junio pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que se llevaría a cabo un nuevo trazo en la parte sur del tren para evitar curvas pronunciadas y dar mayor seguridad a la obra ferroviaria.La Mandataria federal reiteró que el accidente ocurrió por una falla técnica, y destacó que su gobierno había apoyado e indemnizado a todas las familias que perdieron un familiar o resultaron heridas en el accidente.Asesoría para seguridadEl 9 de febrero, un mes después del accidente, la Gerencia de Adquisiciones y Obra Pública del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec entregó el contrato FIT-GAOP-ADQ-S-9-26 a la empresa alemana Tüv Rheinland por el servicio de asesoría para las recomendaciones de la operación segura del Ferrocarril Interoceánico y por el que pagó 21 millones 22 mil pesos."El Ferrocarril Interoceánico opta por llevar a cabo la contratación de un servicio especializado que garantice un análisis integral de la operatividad e infraestructura de la Línea Z que permita identificar riesgos potenciales y emitir recomendaciones que garanticen la operación segura del Tren Interoceánico, previniendo futuros incidentes y fortaleciendo la confianza en este importante proyecto de infraestructura."El objetivo principal en el Servicio de Asesoría para las Recomendaciones de la Operación Segura del Ferrocarril Interoceánico del Istmo de Tehuantepec es llevar a cabo un análisis integral de las condiciones operativas, técnicas y de seguridad de la Línea Z del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec"."Imperiosa necesidad de inspeccionar la vía"Dos semanas después, el 27 de febrero, la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado contrató a la empresa Dozzer Construcción y Asesoría por 44.6 millones de pesos por los servicios de asistencia técnica y operativa para la inspección que guardaban las vías férreas de toda la Línea Z.El contrato destacaba la "imperiosa necesidad" de realizar una inspección exhaustiva y detallada de la infraestructura ferroviaria de la Línea Z para contar con los elementos necesarios para la toma de decisiones de la operación del servicio de pasajeros en la ruta Salina Cruz-Coatzacoalcos para salvaguardar la seguridad de los usuarios y de los bienes de la nación."Una vez que se hayan terminado los trabajos del contrato se procederá a elaborar el informe final de los trabajos de los servicios, en el cual contemple el estado físico que guardan hasta ese momento la infraestructura inspeccionada, así como el resumen de las incidencias generales que se hayan presentado a lo largo de la misma, y las conclusiones específicas y generales después del análisis de la información recopilada"."Atender deficiencias significativas"El 28 de agosto, Ferrocarril del Istmo entregó el contrato FIT-GAOP-S-Z-07-2026 a Consultoría Integral en Ingeniería S.A. de C.V., por 150 millones de pesos para el estudio y proyecto para el mantenimiento integral y/o corrección geométrica de la vía férrea Línea Z, en donde se reconoce que se han atendido "deficiencias significativas" que obstaculizan la funcionalidad de la vía.El contrato indica que el periodo de ejecución de estos trabajos se inició el 1 de septiembre y terminará el 17 de enero de 2027."La rehabilitación integral de las líneas Z y ZA se rige como un componente fundamental para mejorar la competitividad del transporte ferroviario, asimismo la infraestructura ferroviaria en el Istmo de Tehuantepec ha sido históricamente clave en la articulación logística del comercio intercontinental y actualmente se han ido atendiendo las deficiencias significativas que obstaculizan su funcionalidad."Objetivos particulares: mantener en condiciones adecuadas cumpliendo con las normas oficiales que garanticen la seguridad en la infraestructura y la operación ferroviaria, y dar solución a los problemas de inundación y deterioro de las terracerías. Promover el uso eficiente del ferrocarril en el traslado de pasajeros y de carga, para disminuir costos de transporte".El 14 de septiembre, Ferrocarril del Istmo entregó el contrato FIT-GAOP-OP-Z-09-2026 a la empresa Vías Férreas de Ags. S.A. de C.V., para el mantenimiento rutinario de vía férrea en la Línea Z por 131 millones de pesos.Rehabilitación de crucesEn octubre pasado se entregó el contrato para realizar estudios, proyectos y construcción de cruces a nivel de Medias Aguas a Salina Cruz en la Línea Z, y por el que se pagaron 247 millones 261 mil 525 pesos.En el anexo de la licitación se detalla que estos trabajos se ejecutaban con el objeto de dar mantenimiento y rehabilitación de los cruces a nivel localizados sobre la Línea Z, consistiendo en reemplazo de las losas de concreto del sistema de protección de rieles, la construcción y rehabilitación de la superficie de rodamiento, reposición y complemento de la señalética existente, de acuerdo con la normatividad vigente.Indicó que también se elaboraría un proyecto ejecutivo particular de cada cruce para que esto garantizara el funcionamiento estructural óptimo de la vía.Datos* 150 mdp se pagaron a Consultoría Integral en Ingeniería para el estudio y proyecto de mantenimiento integral de la Línea Z.* 131 mdp se pagaron a la empresa Vías Férreas de Ags. S.A. de C.V., para el mantenimiento rutinario de la vía férrea en la Línea Z.