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A menos de un mes de su estreno en la pantalla grande, Avengers: Doomsday volvió a sacudir a los seguidores de Marvel. Este lunes 23 de noviembre, el estudio presentó el tráiler final de la película y dejó varias pistas sobre el destino de sus personajes, el regreso de viejos conocidos y la amenaza que representa el Doctor Doom.

Tráiler final de Avengers: Doomsday revela claves sobre personajes y amenazas

La cinta llegará a los cines el 18 de diciembre y reunirá a figuras de distintas etapas de la franquicia. Entre ellas destacan los Vengadores originales, los Cuatro Fantásticos, los X-Men y los héroes de Wakanda.

Pero más allá de las escenas de acción, el último avance dejó detalles que ya provocaron especulaciones entre los fanáticos. Estas son las principales revelaciones que podrían explicar lo que sucederá en Avengers: Doomsday.

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5 claves del tráiler final de Avengers:Doomsday

Uno de los momentos que más llamó la atención del avance fue Steve Rogers después de los acontecimientos de Avengers: Endgame. Lejos de la vida de superhéroe, el antiguo Capitán América aparece junto a Peggy Carter, personaje interpretado por Hayley Atwell, mientras intenta disfrutar de una existencia tranquila.

Sin embargo, sus palabras dejan entrever que el pasado todavía tiene consecuencias. Rogers reflexiona sobre la decisión que tomó junto con los Vengadores para salvar al mundo, una elección que, aunque parecía necesaria, terminó abriendo la puerta a acontecimientos que nadie había previsto.

El adelanto también muestra por primera vez a James Rogers, quien sería el hijo del Capitán América y estaría interpretado por Wesley Holloway. Su presencia abre varias dudas sobre el papel que tendrá la familia de Steve en esta nueva aventura y si el joven terminará involucrándose en la batalla.

Thor asume liderazgo en la nueva agrupación de héroes

Otro detalle que llamó la atención es el lugar que ocupa Thor dentro de la nueva agrupación. El dios del trueno parece asumir una posición de liderazgo frente a la amenaza que representa Doctor Doom.

Además, los avances anteriores ya habían mostrado enfrentamientos entre Thor y el villano, lo que anticipa que su participación no será secundaria. Su experiencia en distintas batallas podría convertirlo en una de las piezas fundamentales para reunir a los héroes y enfrentar al enemigo.

¿La Bruja Escarlata regresará en Avengers: Doomsday?

Entre las escenas que más teorías provocaron aparece Doctor Doom rodeado de un grupo de mujeres identificadas como brujas. Su presencia podría tener una conexión con Wanda Maximoff, también conocida como la Bruja Escarlata, interpretada por Elizabeth Olsen.

La posibilidad no surge de la nada. Durante la Comic-Con de San Diego de julio, Marvel presentó un vestuario identificado como "Bruja de Latveria", en referencia al país ficticio del que proviene Doctor Doom en los cómics.

Aunque todavía no existe una confirmación sobre el papel que tendrán estas mujeres, su aparición alimentó las especulaciones sobre un posible regreso de Wanda.

¿Los X-Men combatirán contra Doctor Doom?

La presencia de los X-Men es otra de las grandes sorpresas del tráiler. El nuevo material muestra una confrontación de enormes proporciones entre distintos grupos de superhéroes y las fuerzas de Doctor Doom.

En una de las escenas más comentadas, Cíclope reúne a sus compañeros con la frase: "A mí, mis X-Men", justo antes de prepararse para el enfrentamiento. El momento representa uno de los guiños más esperados por los seguidores de estos personajes y anticipa una participación importante de los mutantes en la película.

¿Steve Rogers se reencontrará con Bucky Barnes y Sam Wilson?

El tráiler también reservó un momento emotivo para tres personajes cuya historia ha acompañado buena parte del Universo Cinematográfico de Marvel.

En una de las escenas, Steve Rogers abraza a Bucky Barnes, interpretado por Sebastian Stan, mientras Sam Wilson, a quien da vida Anthony Mackie, observa el encuentro con una sonrisa.

La reunión tiene un significado especial por la relación que los tres construyeron desde Capitán América y el Soldado del Invierno, estrenada en 2014.

Su último encuentro en pantalla ocurrió en Avengers: Endgame. En aquella ocasión, Steve regresó convertido en un hombre mayor y entregó su escudo a Sam, quien posteriormente asumió el manto del Capitán América.

¿Por qué aparecen los Cuatro Fantásticos en la casa de Steve Rogers?

Otra de las secuencias que no pasó inadvertida muestra a los Cuatro Fantásticos llegando a la casa de Steve Rogers.

Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm y Ben Grimm buscarán la ayuda del antiguo Capitán América ante el peligro que representa Doctor Doom. Esta escena anticipa una conexión directa entre los personajes y refuerza la idea de que la amenaza será demasiado grande para que un solo equipo pueda enfrentarla.