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El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, cuestionó que la Contraloría General del Estado (CGE) y el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) hayan anunciado una revisión al costo del puente superior Jacobo Payán sin que, hasta el momento, se hayan acercado al Ayuntamiento para solicitar información o documentación sobre la obra.

Luego de que el contralor estatal, Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, informó sobre un convenio con el IFSE para determinar el costo real de la infraestructura y esclarecer el presunto sobrecosto, Galindo aseguró que la administración municipal está dispuesta a entregar cualquier información.

Sostuvo que los contratos son transparentes y se encuentran disponibles en plataformas públicas, por lo que consideró innecesario establecer acuerdos para iniciar una revisión: "No tiene que ser convenio, que me pregunte directo".

El edil también acusó que la actividad fiscalizadora de ambas instancias adquiere un matiz político cuando existen presiones contra el Ayuntamiento, al señalar que su administración es una de las más auditadas y observadas por las autoridades estatales.

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Por ello, pidió que las revisiones se realicen bajo los mismos criterios para todos los municipios y no se concentren en la capital potosina.

Como ejemplo, Galindo pidió que se auditen los gobiernos de Soledad de Graciano Sánchez y Rioverde, además de las obras ejecutadas por el Gobierno del Estado, particularmente aquellas que, afirmó, se han realizado sin procesos de licitación. Incluso, sostuvo que la responsabilidad de la Contraloría estatal es auditar al propio Ejecutivo y cuestionó que no existan señalamientos públicos sobre esos proyectos.

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Finalmente, puso en duda la imparcialidad del IFSE y consideró que tanto el organismo fiscalizador como la Contraloría deben actuar con prudencia y respetar el debido proceso.

Advirtió que algunas actuaciones pueden rebasar esos límites y pidió a ambas instituciones recuperar su credibilidad mediante auditorías equitativas, al insistir en que la fiscalización no debe convertirse en un instrumento de confrontación política.