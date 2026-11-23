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Tras su visita a un hospital inteligente en China, en el marco de su participación en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que se evalúa definir qué instalación de salud en México podría convertirse en este modelo asiático.

En su conferencia mañanera de este lunes 23 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que autoridades del IMSS y de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación avanzan en el desarrollo de equipos de diálisis y hemodiálisis.

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"La visita a este hospital tiene como objetivo una coordinación o un apoyo, una cooperación entre China y México, no solamente para los propios equipos, sino la organización de su sistema de salud y distintas acciones; capacitación, formación", expresó."Y particularmente, estamos definiendo alguno de los hospitales en México que pudiera convertirse en un hospital inteligente con el apoyo de la cooperación con la República Popular de China, entonces ese es un objetivo", dijo.Abundó que el desarrollo en el IMSS y en la Secretaría de Ciencia de equipo de diálisis y hemodiálisis "ya va muy avanzado"."Incluso ya está en pruebas de segunda fase. Son equipos de hemodiálisis entre otros, de diálisis y hemodiálisis. Nosotros esperamos que en unos seis meses, más o menos, puedan estar estos equipos aprobados por Cofepris, de tal manera que el propio IMSS ya no tengan que estar subrogando el servicio de hemodiálisis o comprando los equipos, sino que los propios equipos desarrollados por científicos del IMSS y de otras instituciones puedan ser utilizados para este procedimiento. Y así como ese, hay otros que son parte de los proyectos estratégicos de desarrollo tecnológico que tenemos", explicó.