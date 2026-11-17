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Después de que el mandatario estadounidense Donald Trump reiteró su amago de elevar los aranceles a México si no se frenan las caravanas migrantes, la Secretaría de Gobernación (Segob) aseguró que no ha llegado ninguna a la frontera con Estados Unidos.

Al encabezar la conferencia mañanera de este martes 17 de noviembre en Palacio Nacional, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, indicó que se da atención a las personas en movilidad y reportó que varios integrantes de la caravana que proviene de Honduras y El Salvador ya han retornado a sus países.

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Son 781 integrantes que están en Mapastepec, Chiapas, y se encuentran recibiendo atención y acompañamiento del Instituto Nacional de Migración, comentó la titular de la Segob."Hemos tenido especial atención en la salud y en otros temas (...). Se han organizado alrededor de 24 caravanas, todas provenientes de América Central en los diferentes países (...)"."No ha habido ninguna caravana que llegue a la frontera norte", expuso Rosa Icela Rodríguez al destacar que a las personas en movilidad se les persuade, se les convence y se les da información "de que no hay posibilidades de pasar a Estados Unidos".Para el apoyo humanitario, mencionó Rodríguez que son fundamentales "en esta visión humanista del gobierno de México" el respeto a los derechos humanos y el bien superior de las niñas, niños y adolescentes."Y para nosotros la unidad familiar siempre será una prioridad", externó la secretaria de Gobernación.El subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, ?Rafael Valdés Vázquez, dijo que hay un operativo de salud para atender a las personas en movilidad.