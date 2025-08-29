Cárdenas Palomino, sentenciado a 5 años

Ciudad de México.- El exdirector de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, fue sentenciado a cinco años tres meses de prisión por el delito de tortura contra cuatro presuntos integrantes de la banda de secuestradores “Los Zodiaco”, entre ellos Mario Vallarta Cisneros, hermano de Israel Vallarta Cisneros, recientemente liberado, y su sobrino.

Dicha condena la cumpliría el próximo año, toda vez que el exbrazo derecho del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, preso en los Estados Unidos por nexos con el Cártel de Sinaloa, fue detenido en julio de 2021 en una colonia residencial del municipio de Naucalpan, Estado de México.

Sin embargo, es señalado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de colaborar con el Cártel de Sinaloa.

Según la resolución, Jesús Alberto Chávez Hernández, juez Décimo Tercero de Distrito en Materia Penal, determinó que Cárdenas Palomino, ejerció tortura contra Mario Vallarta Cisneros, Sergio Cortés Vallarta y de dos presuntos integrantes de la banda de “Los Zodiaco”, quienes fueron detenidos el 27 de abril del 2012.

En julio de 2021, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), con apoyo de la Marina Armada y de la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase), cumplimentaron orden de aprehensión contra el extitular de la División de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, en colonia residencial del municipio de Naucalpan, Estado de México.