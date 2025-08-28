Cártel de Sinaloa infiltró gobiernos

Ciudad de México.- El Cártel de Sinaloa mantuvo informantes infiltrados dentro de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Sinaloa durante la administración de Quirino Ordaz y el arranque del gobierno de Rubén Rocha en esa entidad, mismos que les alertaban inmediatamente “de alguna situación relevante” para poder actuar en respuesta.

Un documento clasificado de lo que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tituló el “Caso Zarigüeya”, hecho público por el grupo de hacktivistas Guacamaya, detalla el contenido de tres llamadas telefónicas entre integrantes del Cártel de Sinaloa en relación con la detención de Heibar Tapia en 2022, hijo de José Guadalupe Tapia Quintero, alias “El Lupe Tapia”, brazo derecho y operador de Ismael Zambada.

En las llamadas telefónicas se menciona específicamente a “una persona de confianza, que se encuentra al lado de Cristóbal Castañeda Camarillo”, quien se desempeñó como secretario de Seguridad Pública de Sinaloa entre 2018 y 2023, en los gobiernos de Quirino Ordaz (hoy embajador de México en España) y Rubén Rocha Moya, el actual gobernador. Actualmente, Cristóbal Castañeda Camarillo es secretario de Seguridad en el Estado de México con el gobierno de Delfina Gómez. El teniente coronel rindió protesta tras la renuncia de Andrés Andrade como secretario de Seguridad en junio de 2024.

En una segunda comunicación, la noche del 22 de agosto, una persona identificada como “Chino” y/o “Takataka”, destaca una comunicación con un almirante al que llaman “El Almirante de la Pata Salada”, quien le comentó de una junta en el restaurante El Humo (en Ciudad de México) sobre la detención. En Sinaloa se conoce como “pata salada” a los nacidos en Mazatlán.

El documento del “Caso Zarigüeya” confirmaría al menos dos posibles casos de corrupción tanto en el gobierno de Sinaloa como dentro de la Secretaría de Marina, para que el también conocido como Cártel del Pacífico se hiciera de información clasificada.