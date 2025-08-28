“Cártel está mermado, pero no extinto”

Ciudad de México.- En medio de la polémica generada por las declaraciones judiciales de Ismael “El Mayo” Zambada en Estados Unidos, donde aceptó su responsabilidad en diversos delitos y habló sobre presuntos sobornos a las autoridades mexicanas, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, salió en defensa de las Fuerzas Armadas y aseguró que el Cártel de Sinaloa, aunque no extinto, se encuentra “mermado”.

Negó que haya hasta el momento señalamientos en México contra políticos, militares o marinos por haber recibido sobornos del narcotráfico.

“Lo que en su momento tuvimos, y fueron detenciones que se realizaron, fueron autoridades locales. No hemos tenido al momento ningún militar, ningún marino involucrado en este tipo de delitos”, afirmó el secretario de seguridad.

“Si llegara a haber una investigación, lo trabajaríamos con las instituciones correspondientes”, agregó, y subrayó que la mayoría de los casos registrados hasta ahora han involucrado a policías estatales y municipales.

Cuestionado sobre posibles implicaciones de funcionarios o políticos, el secretario respondió: “Al momento no, pero si llegara a haber cualquier investigación, como siempre, con toda transparencia se va a informar, vamos a hacer la investigación y detendríamos a quien tuviéramos que detener”.

En relación con la actual situación del Cártel de Sinaloa, y tras la declaración de culpabilidad de “El Mayo” Zambada en Nueva York, García Harfuch reconoció que el grupo criminal ha perdido fuerza, pero descartó su desaparición.

“El Cártel de Sinaloa nunca ha tenido un líder como tal, siempre ha habido varios líderes... no puede estar terminado el cártel”, explicó.

Explicó que esta organización se estructura en diferentes ramas lideradas por figuras como Joaquín “El Chapo” Guzmán, sus hijos, su hermano “El Guano” y otros operadores.