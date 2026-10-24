Caso CIA: Jáuregui enfrenta audiencia por traición a la patria

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La audiencia para determinar si César Jáuregui Moreno, exfiscal general de Chihuahua, es vinculado a proceso por traición a la patria se reanudó este sábado 24 de octubre en el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, en el Estado de México.

En esta etapa corresponde a la defensa presentar sus argumentos, después de que la Fiscalía General de la República (FGR) expuso alrededor de 150 datos de prueba, según la información publicada por Infobae.

La fiscalía acusa al exfuncionario de permitir la participación de ciudadanos extranjeros, presuntamente adscritos a la Agencia Central de Inteligencia (CIA), en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio en El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, realizado en abril pasado.

El juez Ricardo Alfonso Santos Dorantes deberá resolver si existen elementos para vincularlo a proceso dentro de la causa penal 408/2026. Al momento del reporte citado, la resolución seguía pendiente.

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Defensa busca evitar vinculación

Antes de ingresar a la audiencia, el abogado José Ramón Flores sostuvo que los elementos presentados por la FGR no eran suficientes para atribuir a Jáuregui responsabilidad en los hechos.

El defensor señaló que buscaría una no vinculación a proceso y evitó anticipar cuánto duraría la diligencia, al explicar que su desarrollo dependía del tribunal.

La continuación de la audiencia se programó después de que la defensa solicitó la duplicidad del término constitucionalpara preparar sus argumentos.

Accidente dejó cuatro muertos

El caso se remonta al operativo realizado entre el 17 y el 19 de abril en El Pinal. Durante el regreso del convoy, una camioneta cayó por un barranco en la sierra de Chihuahua.

Murieron Pedro Román Oseguera Cervantes, entonces director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI); Manuel Genaro Méndez Montes, su escolta, y dos estadounidenses señalados como presuntos integrantes de la CIA.

De acuerdo con la acusación de la FGR recogida por Infobae, los extranjeros habían acudido previamente a instalaciones de la AEI sin una causa justificada.

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Enfrenta otro proceso en Chihuahua

De manera independiente al expediente federal, Jáuregui fue vinculado a proceso el 22 de octubre por ejercicio ilegal del servicio público, por presuntas omisiones relacionadas con el mismo operativo.

En esa causa, un juez de control de Chihuahua descartó el cargo de coalición de servidores públicos por falta de elementos suficientes.

El exfiscal permanece recluido en el penal del Altiplano. La audiencia federal determinará si el procedimiento por traición a la patria continúa en su contra; una eventual vinculación a proceso no equivale a una sentencia condenatoria.