Pide Segob a transportistas evitar afectaciones en paro de este lunes

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Ante la convocatoria de transportistas a un mega paro de actividades el próximo lunes 26 de octubre, la Secretaría de Gobernación (Segob) reiteró el llamado a que no afecten a la ciudadanía, al tránsito y al traslado de mercancías.

A través de un comunicado, dicha dependencia a cargo de la secretaria Rosa Icela Rodríguez recalcó este sábado su llamado a privilegiar el diálogo con canales abiertos con el fin de atender sus planteamientos mediante las vías institucionales.

"Desde el primer momento, Segob ofreció formalmente un espacio de interlocución y una mesa permanente de trabajo con las autoridades competentes, a fin de escuchar las demandas del sector y avanzar en la construcción de acuerdos.

"La dependencia reconoce las preocupaciones expresadas por las organizaciones y considera que el entendimiento y la colaboración permiten encontrar soluciones a sus planteamientos", afirmó.

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Para el próximo lunes, diferentes organizaciones convocaron a un mega paro de labores debido a malas condiciones de autopistas, robos a transportistas, extorsiones y asesinatos de los conductores.

La Asociación Nacional Transportista (Antac) expresó su respaldo a esta acción en distintos puntos de México convocado por la Cámara Nacional de Autotransportes de Carga (Canacar).

"Se mantendrá atenta a la convocatoria y, en caso de confirmarse una movilización nacional real, formal y coordinada, nos sumaremos a las acciones correspondientes, en defensa de la seguridad en las carreteras, el respeto al trabajo de los transportistas y la protección de quienes diariamente mueven la economía de México", dijo.