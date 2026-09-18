Secuestran a dos ciudadanos americanos en Sinaloa

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CULIACÁN, Sin., septiembre 18 (EL UNIVERSAL).- En la capital del estado, en sitios distintos, dos personas identificadas como ciudadanos de Estados Unidos han sido privados de su libertad. El caso más reciente es del empresario joyero Luis Mario Zúñiga Ramos, el cual fue interceptado en una plaza comercial.

Privación de libertad de ciudadanos americanos en Culiacán

Pese a que las autoridades de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado no han emitido información sobre ambos hechos, en redes sociales se divulgaron datos de que ambas víctimas de "levantones" cuentan con la ciudadanía norteamericana.

El primer hecho tuvo lugar la mañana del martes pasado en la colonia La Campiña, en donde José Antonio Castro Meza, quien conducía un vehículo Geel y Ex2, con placas de Sinaloa, fue privado de su libertad por personas desconocidas. La unidad fue localizada abandonada este jueves, en la colonia Lázaro Cárdenas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Detalles del secuestro del empresario joyero Luis Mario Zúñiga

Según las informaciones con datos y fotografía, divulgada en redes sociales, de esta persona se dio a conocer la mañana del martes pasado; presuntamente fue privado de su libertad cuando conducía su vehículo con placas de circulación VHL 879E de Sinaloa.

Las autoridades de seguridad pública fueron notificadas la mañana de este jueves que, cerca del Parque Culiacán 87, en la parte sur de Culiacán, se encontraba abandonada una camioneta pequeña, de color gris Geel, por lo que acudieron al lugar a verificar.

En un segundo hecho, escenificado el jueves 17 de septiembre, un grupo armado interceptó en una de las plazas comerciales del Desarrollo Urbano de Tres Ríos al empresario de la rama de la joyería, de nombre Luis Mario "N", al cual privaron de la libertad, pese a la vigilancia que se mantiene en esa zona por las autoridades federales.

Se conoce que esta víctima forma parte de una conocida familia de tradición joyera y cuenta con vínculos familiares con el diputado federal de MORENA, Jesús Ibarra Ramos, sin que se conozca actualmente su paradero.

Los servicios de emergencia, el jueves pasado, recibieron el reporte de que personas armadas, sin uniformes, se encontraban en un área cercana al estacionamiento, por lo que, al acudir las autoridades de seguridad y del ejército, fueron notificados de que un empresario había sido privado de su libertad cuando se dirigía a su negocio.

En la plaza comercial, denominada "Real", ubicada en el cruce de los bulevares Enrique Sánchez Alonso y Diego Valadés, muy cerca de la Fiscalía General del Estado, se encuentra una sucursal bancaria y un negocio de comida japonesa; en la zona de estacionamiento se encontró abandonado un auto de lujo propiedad del joyero.

Las autoridades de seguridad implementaron un operativo de búsqueda del empresario joyero, de 49 años de edad, por lo que revisan las cámaras de seguridad de la zona de Tres Ríos, en busca de evidencias que permitan identificar las unidades que fueron utilizadas para llevar a cabo el hecho.