Ojeda es el "eslabón perdido" del huachicol fiscal: oposición

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 18 (EL UNIVERSAL).- El diputado Federico Döring, vocero del PAN en la Cámara de Diputados, criticó la declaración patrimonial del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, que hizo pública después de que EL UNIVERSAL reveló que estaba reservada hasta 2030.

"Esa declaración patrimonial es tan falsa, tan manipulada y tan poco creíble como las mentiras patrimoniales de Carlos Ulloa y de Octavio Romero Oropeza", refirió.

El legislador panista dijo que el exfuncionario debe presentarse al Altiplano, como le fue solicitado por un juez, por la investigación que se realiza contra sus sobrinos, por el presunto delito de huachicol fiscal.

Diputado Döring exige comparecencia de Rafael Ojeda

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"El almirante solo podrá tener credibilidad en la opinión pública después de que se haya careado contra los Farías Laguna, en el juzgado del Altiplano, tal como se lo requirió el tercer juzgado de distrito de Culiacán", expresó.

También acusó que la fiscal general Ernestina Godoy ha omitido involucrar al almirante en la investigación.

"Ernestina Godoy lo protege, y Ernestina Godoy no le ha notificado a la Armada de México el requerimiento para su comparecencia, por eso no se ha presentado ante ese juez, por eso se dedica a jugar golf con todo el dinero que se robó el sexenio anterior, con el huachicol fiscal, ocultándolo y maquillándolo igualito que Andy López Beltrán, que se dicen pobres y austeros, pero se echan sus vinos de 24 mil pesos o sus membresías de millones de pesos en campos de golf", manifestó.

Reacciones de legisladores y acusaciones de corrupción

El almirante José Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina (Semar) en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, informó que el año pasado tuvo ingresos por poco más de 2 millones de pesos, en su declaración patrimonial.

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, dijo que es insuficiente que se transparenten los bienes del exsecretario de Marina en el sexenio de López Obrador, porque el almirante sigue cobrando sueldo en la dependencia.

"El almirante Rafael Ojeda es el eslabón perdido del huachicol con toda la cadena de corrupción con los empresarios Sergio y Julio Carmona, con el entonces dirigente de Morena y hoy titular de la SEP, Mario Delgado, con la familia presidencial".

"Es el eslabón perdido porque él -Ojeda- le reportaba todo el tema del huachicol al presidente Andrés Manuel. Recuerdo que decía el expresidente que no había negocio en el país que no supiera el presidente en turno".

En entrevista con EL UNIVERSAL, expuso que la FGR de Ernestina Godoy encuentra a Rafael Ojeda porque "no lo ha ido a buscar a los campos de golf donde juega todos los fines de semana o más bien no le interesa encontrar al eslabón perdido del huachicol".

Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, expuso que la transparencia no puede depender de que un medio descubra lo que el gobierno decidió esconder.

"Si la declaración patrimonial de un exsecretario de Marina estuvo reservada hasta 2030 bajo el argumento de seguridad nacional, la pregunta es inevitable: ¿qué había que ocultar? La seguridad nacional no puede ser pretexto para la opacidad", apuntó.

La senadora del PAN, Ivideliza Reyes Hernández, dijo que frente a los señalamientos y elementos que han salido sobre la participación de familiares del almirante Ojeda en el llamado huachicol fiscal, lo que corresponde es muy sencillo: que se investigue.

Expuso que preocupa que la FGR que tendría que investigar estos hechos no tenga la independencia que debería tener y se está evidenciando que no actúa cuando se trata de funcionarios o exfuncionarios cercanos al poder. "Si el almirante Ojeda no tiene responsabilidad, que la investigación lo determine; y si existen elementos en su contra, también tienen que investigarse".

El senador del PAN, Mario Vázquez, consideró que debe de investigarse a Ojeda, más allá de los bienes que ostente vía declaraciones.

"No es creíble que desconozca las actividades de sus sobrinos en el huachicol Fiscal".

"Además, tras esa ilícita actividad existe necesariamente una red criminal que involucra: funcionarios de gobierno al más alto nivel: hacienda, Sener, autoridades locales, y empresarios distribuidores de combustible, así como estaciones de servicio. Esto también debe cubrir la investigación", agregó.