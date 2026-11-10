Sheinbaum compara caso Ueno Bank con Fobaproa en México

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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 10 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum comparó el escándalo del expresidente de Paraguay, Santiago Peña y sus vínculos con Ueno Bank, lo que desató una crisis económica y afectó a la mitad de la población de ese país, con la estrategia elaborada e implementada en México por Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, respectivamente, conocida como el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).

"Es muy lamentable lo que pasó en Paraguay, pero miren, tiró a un presidente. Aquí el 94, quien pagó fue el pueblo, seguimos pagando. Y lo más relevante desde mi punto de vista, parte de haber convertido las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, el problema es la corrupción, además, con la que se dio", expresó.

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Durante la conferencia matutina de este martes 10 de noviembre, la mandataria federal explicó que su gobierno realiza un balance sobre las afectaciones del Fobaproa y buscan ejemplos en libros del expresidente Andrés Manuel López Obrador."Estábamos buscando en el libro, el Fobaproa, del presidente López Obrador, porque ahí vienen casos y casos y casos y casos y casos de personas que no se merecían haber sido rescatadas o empresas que no tenían por qué haber sido rescatadas y que la rescataron no con lo que incluso pudieran haber sobrevivido para mantenerse, sino con el doble o el triple", acusó.Desde Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que entre los beneficiados del Fobaproa se encuentra el empresario Ricardo Salinas Pliego y pidió al pueblo de México recordar uno de los capítulos más significativos en la historia económica nacional."¿Quién sabe con qué favores pagaron a unos o a otros? Ayer hablaron de Salinas Pliego, ¿no? y el rescate de Salinas y Rochas por el Fobaproa, la creación de Elektra. Pero es que hay cosas que no se pueden olvidar en México. Porque como digo, pueblo que no tiene memoria, pierde la brújula", declaró.El Fobaproa se estableció en 1990 y se implementó en 1995 como una estrategia para enfrentar posibles crisis financieras, una "red de seguridad" para asegurar la liquidez de las instituciones bancarias en caso de alguna situación desfavorable. Es decir, convertir en deuda pública las deudas y obligaciones con las que una empresa financia su actividad.Ante la posibilidad de una quiebra financiera generalizada, el Gobierno decidió activar el Fobaproa otorgando subsidios, compra de las deudas de los bancos y, sobre todo, garantizar el dinero de los ahorradores. Se calcula que las deudas que el Gobierno compró equivaldrían a 552 mil millones de dólares.En 1994, México enfrentó una de sus mayores crisis, el peso mexicano experimentó una devaluación cercana al 300% frente al dólar, lo que trajo como consecuencia la inflación y una drástica disminución del capital en las instituciones bancarias, lo que llevó a la quiebra a miles de empresas y por ende, repercusiones significativas en la población.Por su parte, la institución crediticia Ueno Bank se convirtió en el quinto banco más grande de Paraguay por depósitos, con más de 800 millones de dólares en dinero público impulsando su expansión e incorporó como clientes a más de dos tercios de los adultos del país.Se acusa que el hoy destituido expresidente Santiago Peña, participaba en la empresa holding de Ueno, de la que se desprendió formalmente bajo presión el año pasado, y la designación de un exejecutivo de Ueno para dirigir el banco central que lo regulaba. También lo acusan de permitir que el fondo estatal de pensiones depositara 355 millones de dólares en el banco, por encima de los límites legales.De la noche a la mañana, los clientes de Ueno ya no pudieron retirar efectivo, acceder a sus ahorros ni usar sus tarjetas para comprar nada. El prestamista digital había cortejado agresivamente a los pobres y a quienes no tenían cuenta bancaria con generosos reembolsos en supermercados, y más de 1 millón de paraguayos abrieron allí su primera cuenta bancaria, según Ueno.