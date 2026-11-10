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Pide regidora sustentar con datos debate sobre las obras

Hernández Fiscal respaldó que Galindo explicara las cifras de la obra municipal y llamó al diálogo con el gobierno estatal.

Por Pulso Online

Noviembre 10, 2026 12:11 p.m.
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Margarita Hernández Fiscal/Foto: Especial

Margarita Hernández Fiscal/Foto: Especial

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      La regidora Margarita Hernández Fiscal, presidenta de la Comisión de Hacienda del Cabildo capitalino, planteó que los cuestionamientos sobre el costo de las obras municipales se sustenten en información verificable, tras el cruce de declaraciones entre el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y el alcalde Enrique Galindo Ceballos. 

      En una propuesta de posicionamiento, Hernández Fiscal respaldó la decisión de Galindo de explicar públicamente las cifras de los proyectos municipales.

      Señaló que el Ayuntamiento debe informar con precisión cuánto gasta y qué obtiene la población a cambio. También llamó a que las diferencias entre el estado y el municipio se atiendan mediante el diálogo institucional.

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      El gobernador señaló un posible sobrecosto en el puente del bulevar Jacobo Payán y citó una cifra de 273 millones de pesos. Galindo respondió que ese monto correspondía a una etapa previa de la licitación y que el contrato se firmó por 244.9 millones de pesos, IVA incluido

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      El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) anunció que cotejará lo contratado y lo pagado con los trabajos ejecutados. También verificará si el Ayuntamiento acredita la autorización y la disponibilidad de recursos para el ejercicio fiscal 2027.

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