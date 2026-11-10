VIDEO | IFSE revisará pagos por el puente Jacobo Payán

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El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) anunció este martes 10 de noviembre una revisión técnica y financiera del puente vehicular Jacobo Payán, luego de que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona señalara un posible sobrecosto en la obra municipal.

El instituto verificará cuánto se ha pagado y si el gasto corresponde a los trabajos ejecutados en el cruce con Salvador Nava.

El boletín del IFSE ubica en 274 millones de pesos el monto del proyecto presentado por el Ayuntamiento. El alcalde Enrique Galindo Ceballos sostuvo que la cifra cercana a ese monto correspondía a una etapa previa de la licitación y que el contrato se firmó por 244.9 millones de pesos, IVA incluido.

El monto de adjudicación reportado para el procedimiento LO-EST-245800030-49-2026 fue de 244 millones 930 mil 981 pesos.

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El IFSE pide aclarar el presupuesto de 2027

Según el instituto, la documentación del proyecto omite el ejercicio fiscal 2027. El titular del IFSE, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, informó que se verificará si el Ayuntamiento cuenta con la autorización para comprometer recursos de más de un ejercicio fiscal y si acredita la disponibilidad y programación del gasto para ese año.

La revisión se hará en coordinación con la Contraloría General del Estado. El IFSE examinará el procedimiento de contratación y el programa de obra autorizado, además de cotejar los plazos y los pagos con el avance en campo. Su laboratorio hará pruebas para comprobar que los materiales cumplan las especificaciones del proyecto.

Lecourtois situó la revisión en el seguimiento a la Cuenta Pública 2025 del Ayuntamiento capitalino, que mantiene observaciones por más de 400 millones de pesos en proceso de aclaración. Ese monto corresponde al conjunto de observaciones pendientes de la cuenta municipal. El boletín no fija una fecha para presentar los resultados de la revisión del puente.

Gámez exige revisión detallada

El puente del bulevar Jacobo Payán, contratado por el Ayuntamiento de la Capital por 244.9 millones de pesos, será sometido a una solicitud de auditoría especial ante el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE).

El diputado del PVEM, Luis Fernando Gámez Macías, exigió revisar los costos y determinar si lo pagado corresponde a los materiales y trabajos ejecutados.

La controversia se suma al enfrentamiento entre el alcalde Enrique Galindo Ceballos y el Gobierno estatal por el costo de dos proyectos viales. Galindo defendió que el contrato municipal es de 244 millones de pesos, IVA incluido, mientras que la obra estatal del Puente de la Familia pasó de un presupuesto anunciado inicialmente de 350 millones a una cifra de 280 millones. El alcalde también cuestionó que la licitación de la obra estatal no aparezca en la plataforma de la Contraloría.

Gámez Macías advirtió que la autorización de la licitación municipal por la Contraloría, desde abril, no impide revisar el costo final. En tribuna pidió publicar el expediente técnico, los precios unitarios, las propuestas económicas, el dictamen de fallo y los beneficiarios finales del contrato. También solicitó justificar cuánto cuestan el colector de 11 metros de diámetro, el puente de acero y el sistema de alumbrado.

Por separado, el titular del IFSE, Joaquín Rodrigo Lecourtois López, argumentó que el Ayuntamiento capitalino es el que históricamente acumula más observaciones en obra pública. Señaló que, entre las irregularidades que buscan detectar, están los incrementos de precios después de las licitaciones, los pagos superiores a lo contratado y la falta de entrega de materiales o trabajos.

Aunque el funcionario aseguró que el organismo revisa las obras de todos los municipios y del Gobierno estatal, admitió que el caso del puente de Jacobo Payán genera especial interés por las afectaciones viales y las suspicacias que despierta en un año electoral.