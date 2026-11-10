INE reanuda servicio en módulos atención ciudadana tras paro

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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 10 (EL UNIVERSAL).- El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que a partir de este martes 10 de noviembre el servicio a la ciudadanía se brinda con regularidad en todos los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) del país, luego del paro de labores para exigir mejoras salariales y el acuerdo de aumentar 6% el salario de las y los trabajadores.

Además, el Instituto a cargo de manera provisional por la Consejera Presidenta interina, Blanca Yassahara Cruz García, estableció una serie de compromisos para lograr las mejoras laborales que exigen los integrantes del INE todo territorio nacional.

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En un comunicado, el organismo electoral detalló que "busca avanzar en el fortalecimiento de las condiciones laborales de su personal y garantizar la continuidad y calidad de los servicios que ofrecen los Módulos de Atención Ciudadana a la población".-----¿Cuáles son los compromisos del INE para lograr mejoras laborales?De acuerdo a lo informado, ayer 9 de noviembre, la Consejera Presidenta provisional, así como la consejera electoral Carla Humphrey Jordan y los Consejeros Arturo Castillo y Arturo Chávez López, recibieron a una Comisión de ocho personas de los Módulos de Atención Ciudadana para dialogar y establecer acuerdos y compromisos de ambas partes.Entre los acuerdos a los que llegaron se encuentran:Ámbito salarial: Establecer en el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2027 un incremento de al menos 6% al sueldo bruto mensual del personal de los MAC con nivel FA1 y de las plazas de Honorarios Permanentes nivel 2701 de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas. Además de revisar la viabilidad de alcanzar un incremento de entre 8 % y 12 %.Operación y administración: Se acordó establecer el horario de atención los días sábado de 8:00 a 13:00 horas; revisar el reconocimiento de antigüedad del personal del Instituto a partir del primer día de labores del régimen de contratación como honorarios eventuales o permanentes desde el primer año laboral; fortalecer la seguridad de los módulos itinerantes y realizar diagnósticos sobre las condiciones laborales y de accesibilidad de los Módulos de Atención Ciudadana en cada estado.Tiempo para consumo de alimentos: Se acordó respetar los 30 minutos destinados al consumo de alimentos y/o descanso dentro del horario laboral; reiterar el apoyo de situaciones críticas que presente el personal de los MAC a fin de evaluar el otorgamiento de los días considerados como licencias con goce de sueldo en el momento que sea requerido por situaciones de fuerza mayor; garantizar que la realización de las actividades del personal de los MAC y de carácter institucional se lleven a cabo conforme a las necesidades y requerimientos institucionales y conforme a la normatividad vigente.Finalmente el INE informó que se acordó revisar y analizar, conforme a la disponibilidad presupuestal, un incremento a los gastos de campo para el personal de los MAC Itinerantes; reiterar que los días de asueto no pueden ser considerados como días de descanso; y finalmente se revisará y analizará la factibilidad de que los traslados de los MAC Itinerantes sean estandarizados en los tiempos que conlleva su trayecto.