Destaca MC voto opositor en designación de Taddei al INE en 2023
La presidenta Sheinbaum aclaró que la designación de Taddei fue avalada por todos los partidos, excepto MC.
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El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, destacó que su bancada fue la única que se opuso en 2023 a la insaculación para elegir quién ocuparía la presidencia del INE, en donde resultó electa Guadalupe Taddei Zavala, hoy rodeada en escándalos por presunta corrupción y asignación irregular de contratos.
El dirigente político retomó las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien en la "Mañanera del Pueblo" de ayer destacó que el acuerdo fue avalado por todos los grupos parlamentarios, con excepción de MC.
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"Ayer la presidenta recordó los votos para elegir al INE de Taddei. Y reconoció que solo Movimiento Ciudadano se opuso. Mientras Morena y la vieja política se han repartido consejeros, nosotros defendemos principios", acusó el excandidato presidencial.
La mandataria federal desligó a Taddei de los señalamientos de que presuntamente fue designada por Morena, el partido oficialista.
En la conferencia de prensa matutina mostró un video donde se menciona que el 31 de marzo de 2023, Taddei Zavala fue seleccionada mediante insaculación, al no lograrse la mayoría calificada en la Cámara de Diputados para elegir quién ocuparía la presidencia del órgano electoral.
En la urna, se incluyeron los nombres de cinco candidatos previamente evaluados por el Comité Técnico de Evaluación.
Sheinbaum Pardo enfatizó que incluso el PAN, el principal opositor al gobierno federal, avaló a Taddei. "Prácticamente todos los partidos políticos aprobaron esa Comisión de donde, entre ellos, estaba la expresidenta del INE", dijo.
Ante medios de comunicación, la Presidenta condenó que Guadalupe Taddei "traicionó al pueblo de México" y reforzó su llamado a que las irregularidades del órgano electoral sean investigadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
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