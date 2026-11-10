Gallardo negocia quitar el peaje en accesos a la Zona Industrial

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San Luis Potosí, SLP. El gobernador Ricardo Gallardo Cardona informó que su administración negocia con Grupo Valoran y Coconal para eliminar el cobro de peaje en los accesos a los parques industriales Logistik I y II y World Trade Center.

La meta del gobierno estatal es alcanzar un acuerdo en diciembre, aunque la fecha en que dejaría de cobrarse sigue por definirse.

Según el gobernador, la operación contempla que Grupo Valoran adquiera las empresas propietarias de las casetas y se asocie con Coconal. La eliminación del cobro depende de que se concrete la compra y de que la concesionaria acepte liberar los accesos.

Gallardo estimó que algunos trabajadores pagan hasta 20 pesos diarios por circular por esos puntos.

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El gobierno estatal plantea que la medida reduzca el costo de los traslados a los parques industriales. Entre los detalles pendientes están la fecha de entrada en vigor y si el paso libre aplicaría por igual a vehículos particulares, transporte de personal y unidades de carga.

Plantean otra salida desde el Eje 140

El gobernador también propuso una conexión del Eje 140 a la carretera 37 y la autopista 80 para abrir otra ruta hacia los parques industriales y aliviar el tránsito en la carretera 57. El planteamiento daría continuidad a la Vía Alterna Sur, cuya ampliación del Eje 122 al Eje 140 fue anunciada en marzo. El boletín dejó pendientes el presupuesto y el calendario del nuevo tramo.