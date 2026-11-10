Sheinbaum descarta cambio en la relación con EU tras elecciones

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que haya más presiones del gobierno de Donald Trump hacia México para ampliar su participación contra el crimen, tras las recientes elecciones de Estados Unidos en las que fueron favorecidos los demócratas.

"¿Su gobierno está preparado para enfrentar un escenario en el que la administración Trump endurezca esas exigencias ante lo sucedido en las elecciones y reduzca su disposición a negociar con México?, se le preguntó en su conferencia mañanera de este martes 10 de noviembre en Palacio Nacional.

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-"Hasta ahora no tenemos ninguna evidencia de que eso pueda pasar", respondió.-"¿Con el Congreso?", se le insistió.-"Tampoco. No ha cambiado, digamos, la relación. Incluso, con el cambio del nuevo jefe de gabinete del presidente Trump no ha habido nada que nos alerte de que algo está cambiando", contestó."Y se tiene mucha relación", añadió al destacar el trabajo de la Secretaría de Defensa, Secretaría de Marina, Secretaría de Relaciones Exteriores y Secretaría de Seguridad con autoridades estadounidenses y la embajada.Sheinbaum recalcó que Estados Unidos conoce "muy bien" la posición de México sobre los cuatro principios "que no son negociables": Defensa de la soberanía; respeto a la territorialidad; confianza mutua; y coordinación sin subordinación."Eso lo tiene claro, desde el presidente Trump hasta cualquier director de cualquier agencia o el propio Comando Norte. Ha sido muy clara siempre nuestra posición y en esa no vamos a ceder, porque es un asunto de principios", declaró.