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Caso Zenyazen apunta a suicidio: FGR

Por El Universal

Septiembre 11, 2026 03:00 a.m.
A
Caso Zenyazen apunta a suicidio: FGR

Ciudad de México.- De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la muerte del diputado federal morenista Zenyazen Escobar García, registrada la semana pasada en Puente Nacional, Veracruz, apunta a que se trató de un suicidio.

Sin embargo, la institución ministerial aseguró que las indagatorias continuarán, sin descartar otros móviles o ejes para el esclarecimiento del caso.

La FGR informó que su personal de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor), con los trabajos de personal especializado de la Agencia de Investigación Criminal y en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Veracruz, ha realizado más de 150 actos de investigación, inspecciones y peritajes.

Por lo que, los indicios, dictámenes, exámenes y testimonios con los que se cuenta derivados de un análisis individual, integral y sistemático, coinciden en el sentido de que el legislador veracruzano se habría quitado la vida.

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La FGR señaló que asumió la indagatoria por tratarse del fallecimiento de un legislador federal en funciones.

Refirió que, a través de la fiscalía federal en dicha entidad, perteneciente a la Fiscalía Especializada de Control Regional, con los trabajos de personal especializado de la Agencia de Investigación Criminal y en coordinación con la Fiscalía General de Veracruz, ha realizado más de 150 actos de investigación y peritajes.

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