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Quedó integrado Comité ejidal de Villa de la Paz

Se encargará de presentar acciones y proyectos en beneficio de la población

Por Jesús Vázquez

Septiembre 11, 2026 03:00 a.m.
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Quedó integrado Comité ejidal de Villa de la Paz
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      Villa de la Paz.- En el municipio se llevó a cabo la elección para conformar el Comité Ejidal de Villa de la Paz, donde los habitantes participaron para elegir a quienes serán sus representantes en diferentes proyectos y acciones en beneficio de la comunidad.

      El Comité Ejidal quedó integrado por Abelardo Guadiana, como presidente; Martín Pablo García Torres, como secretario y Francisco Javier Castillo, como tesorero, los integrantes tomaron protesta y se comprometieron a trabajar en conjunto por el bienestar de los ciudadanos del Ejido de Villa de la Paz, así como a representar los intereses de sus habitantes.

      El comité fue electo por mayoría para representar a los habitantes y trabajar de manera coordinada con las autoridades municipales, además de presentar propuestas de proyectos y acciones que respondan a las necesidades de la población.

      Asimismo, se informó que se mantendrá comunicación constante con los ciudadanos para dar a conocer los proyectos que impulse el Ayuntamiento y conocer si los habitantes están de acuerdo con las acciones que se pretendan llevar a cabo. 

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      Entre las líneas de acción propuestas se estableció un plazo de un mes para recopilar la documentación de las personas que aún tienen pendiente realizar su entrega.

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