logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Semana de la Moda en Nueva York inicia con fuerte apuesta ética

Fotogalería

Semana de la Moda en Nueva York inicia con fuerte apuesta ética

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Realizan simulacro de apoyo por inundación

Por Redacción

Septiembre 11, 2026 03:00 a.m.
A
Realizan simulacro de apoyo por inundación
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- Estuvo en Valles la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) para formar parte del simulacro de atención a refugiados que se llevó a cabo en coordinación con autoridades locales.

      Nadia Esmeralda Ochoa Limón, la titular de la CEPC, dijo que así como ha sucedido en otros municipios, en Valles estuvieron presentes, junto con Coepris y otras dependencias para llevar a cabo, junto a la dirección de PC Municipal el simulacro en el que recibieron a 17 personas que requerían de ayuda, tras una eventualidad de inundación y de lluvias intensas, dada la temporada pluvial que está por comenzar.

      Estas acciones son de orden preventivo y tienen la finalidad de preparar a los servicios municipales afines, así como a las autoridades sobre el desempeño que deben observar, en el caso de una emergencia.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Tanlajás pide evitar viajes nocturnos; no explica el motivo
      Tanlajás pide evitar viajes nocturnos; no explica el motivo

      Tanlajás pide evitar viajes nocturnos; no explica el motivo

      SLP

      Huasteca Hoy

      El Ayuntamiento asegura que no existe reporte de algún hecho grave y presenta el llamado como una medida preventiva

      Juzgados, fuera de servicio, sin luz
      Juzgados, fuera de servicio, sin luz

      Juzgados, fuera de servicio, sin luz

      SLP

      Redacción

      Tiran bolsa con jeringas usadas en la plaza principal
      Tiran bolsa con jeringas usadas en la plaza principal

      Tiran bolsa con jeringas usadas en la plaza principal

      SLP

      Carmen Hernández

      Campaña de IEEA en beneficio de jóvenes y adultos
      Campaña de IEEA en beneficio de jóvenes y adultos

      Campaña de IEEA en beneficio de jóvenes y adultos

      SLP

      Jesús Vázquez

      Este sábado se llevará a cabo un examen, mediante el cual podrán obtener su certificado