Escándalos cercan a la 4T; faltan sentencias contra altos cargos

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Desde la asunción de la Cuarta Transformación (4T) en México, se han registrado alrededor de 15 episodios de escándalo que han involucrado a miembros de este movimiento político. Las investigaciones han abarcado una variedad de temas, incluyendo corrupción, conflictos de interés, nepotismo y contrataciones inadecuadas, lo que ha generado un escrutinio intenso sobre funcionarios y cercanos al poder. A pesar de que algunos casos han conducido a órdenes de aprehensión o a la separación de funcionarios de niveles medios, no se ha logrado conseguir sentencias definitivas que afecten a altos cargos políticos.

Uno de los casos más recientes es la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE). Aproximadamente en este tiempo, se han revelado contratos irregulares, abuso de funciones y acusaciones de enriquecimiento ilícito, pero hasta ahora no se ha conseguido establecer responsabilidades penales. Una situación similar se encuentra en el caso de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), que fue creado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Las investigaciones sobre corrupción han implicado a exfuncionarios, entre ellos René Gavira Segreste y Manuel Lozano Jiménez, y aunque la Fiscalía General de la República (FGR) ha emitido órdenes de aprehensión, el avance hacia penas concretas ha sido limitado.

También destaca el caso de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), en el cual se detectaron irregularidades en la adquisición de medicamentos y la presidenta de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó la separación de seis funcionarios en abril de 2022. Sin embargo, la FGR no ha logrado avanzar en las publicaciones de culpabilidad.

Cuestiones relacionadas con la corrupción fiscal también han salpicado a políticos de la 4T. Un evento significativo se produjo en marzo de 2025 en Tamaulipas, donde se incautaron 10 millones de litros de combustible. A pesar de las detenciones de varias personas, la FGR no ha llevado a cabo ninguna indagatoria contra el exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, quien está vinculado familiarmente con un detenido.

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Además, se han documentado irregularidades en la realización del Tren Maya, donde la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró anomalías con pagos y supervisión. A lo largo de estos años, también se han presentado denuncias relacionadas con la refinería Olmeca, un proyecto que ha sido objeto de críticas por sus sobrecostos notorios.

Por otro lado, José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente, fue mencionado en un escándalo por la ocupación de una residencia privada vinculada con un ejecutivo de una empresa que tenía contratos con Pemex. En un contexto similar, los videos de Pío López Obrador involucrando entrega de efectivo para aportaciones políticas han sido revisados sin que se haya actuado mayormente al respecto.

Asimismo, se investigan las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos que implican a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa. El gobierno mexicano ha sostenido que no hay evidencia suficiente para actuar. La situación no se limita a los casos individuales, ya que se han registrado 209 denuncias por manejo indebido de programas sociales, y muchos de estos casos han sido archivados.

Finalmente, varias personalidades han expresado sus preocupaciones sobre la falta de acción de las instituciones designadas para investigar la corrupción, sugiriendo que la debilitación de mecanismos de control ha conducido a un aumento en la impunidad, donde casos más graves han eclipsado a otros. A medida que la atención mediática se dispersa, estos escándalos destacan la necesidad de una mayor vigilancia y responsabilidad por parte de las autoridades.