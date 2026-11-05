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Nacional

Sheinbaum cuestiona a Córdova por contratos del INE

Buenrostro señala que proveedores usaron empresas fachada para obtener contratos sin capacidad operativa.

Por El Universal

Noviembre 05, 2026 10:15 a.m.
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Sheinbaum cuestiona a Córdova por contratos del INE
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      En la conferencia matutina de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó varios temas de interés nacional y proporcionó actualizaciones sobre la gestión de su administración. Durante la sesión, que culminó a las 9:09 de la mañana, se abordaron temas relacionados con la supuesta corrupción involucrando al Instituto Nacional Electoral (INE) y las empresas vinculadas al caso.

      Sheinbaum Pardo cuestionó a Lorenzo Córdova, expresidente del INE, por su conocimiento sobre el monopolio de varias empresas en el organismo electoral, sugiriendo que no tomó medidas al respecto. La presidenta enfatizó que las cuestiones legales sobre este asunto deben ser evaluadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

      En otro tema, Omar Reyes Colmenares, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), explicó que está restringido para brindar información acerca de un posible bloqueo de cuentas del empresario Amílcar Olán. También se destacó que la ASF será la encargada de determinar la inhabilitación de las compañías de los hermanos Hernández Casillas, aludiendo a presuntas irregularidades en contrataciones públicas.

      Sheinbaum anunció su próximo viaje a China, programado para el 15 de noviembre con el propósito de participar en la APEC, y mencionó un posible encuentro con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de garantizar la transparencia en las elecciones de 2027, y solicitó claridad en el proceso de contrataciones de materiales electorales.

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      La mandataria subrayó que las irregularidades en el INE y su red de empresas se remontan a más de 20 años, citando a los hermanos Hernández Casillas como actores clave en esta situación. La secretaria de Anticorrupción, Raquel Buenrostro, complementó la información indicando que dicho grupo ha operado con empresas fachada y otros mecanismos de simulación en licitaciones.

      Buenrostro también detalló cómo estas empresas han conseguido contratos sin contar con la capacidad operativa necesaria. La mandataria utilizó este contexto para hacer un llamado a la transparencia y a la fiscalización adecuada de las contrataciones relacionadas con las elecciones, reforzando su compromiso con la integridad del proceso electoral en el país.

      La conferencia, pautada para abordar temas de alta relevancia, se centró en las reflexiones sobre la integridad del sistema electoral y la necesidad de reformas que respondan a las irregularidades detectadas.

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