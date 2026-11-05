INE pactará revisión de candidatos contra infiltración criminal

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El Instituto Nacional Electoral (INE) llevará a cabo la firma de un convenio este viernes con cinco instituciones dedicadas a la seguridad pública y financiera. Este acuerdo tiene como objetivo principal avanzar en la verificación de la integridad de las candidaturas para las elecciones intermedias de 2027.

Entre las entidades involucradas se encuentran:

La Fiscalía General de la República (FGR), representada por Ernestina Godoy Ramos

de la República (FGR), representada por Ramos La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dirigida por Omar Hamid García Harfuch

de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dirigida por García Harfuch El Centro Nacional de Inteligencia (CNI), liderado por Francisco Almazán Barocio

de Inteligencia (CNI), liderado por Barocio La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)

Bancaria y de Valores (CNBV) La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El INE ha señalado que este convenio de colaboración está diseñado para prevenir la posible infiltración de organizaciones criminales en el proceso electoral. De acuerdo con el Instituto, el acuerdo permitirá el intercambio de información esencial para la evaluación de riesgos de los aspirantes a candidaturas, tanto en los partidos políticos como en las postulaciones independientes.

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Posteriormente, el INE se encargará de remitir estas solicitudes a las instituciones competentes, las cuales aplicarán su propia metodología y criterios para determinar si existe un riesgo razonable relacionado con las candidaturas propuestas. Este procedimiento refuerza las medidas de seguridad necesarias en el contexto electoral, buscando mantener la transparencia y la legalidad durante el proceso.

El desarrollo de este convenio se produce en un momento en que las preocupaciones sobre la seguridad y la integridad de los procesos electorales han alcanzado un punto crítico. La colaboración entre el INE y estas instituciones busca, entre otras cosas, garantizar que el proceso electoral se lleve a cabo sin la influencia de la criminalidad organizada.