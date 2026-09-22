Cemex se suma a la recuperación del Río Tula

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Con la participación de colaboradores voluntarios y un punto de hidratación para los más de 232 asistentes, Cemex formó parte de una jornada de limpieza y saneamiento del Río Tula, en el estado de Hidalgo.

La actividad reunió a autoridades, iniciativa privada y ciudadanía como parte de los esfuerzos para recuperar este cuerpo de agua y contribuir al cuidado del entorno.

El Río Tula, enfrenta un reto que requiere atención. La contaminación y las descargas residuales han afectado la calidad de su agua, por lo que su rehabilitación forma parte de una estrategia nacional de saneamiento.

La recuperación contempla acciones como mejorar el tratamiento de aguas residuales, controlar descargas contaminantes y restaurar los ecosistemas de la zona.

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La jornada contó con la participación de autoridades federales, estatales y municipales, así como representantes de la iniciativa privada y ciudadanía. Entre las instituciones participantes estuvieron la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el Gobierno Municipal de Tula de Allende.

"Recuperar un río requiere del compromiso de todos. En Cemex queremos aportar con acciones que sumen al trabajo de las autoridades y de las comunidades, porque cuidar nuestros recursos naturales también significa cuidar el bienestar de todos y todas", señaló Carlos Garza Galán, Vicepresidente de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Comunicación de Cemex México.

Una jornada de limpieza representa una acción puntual dentro de un reto de largo plazo. Para Cemex, participar con voluntarios y apoyar a los asistentes es una forma concreta de contribuir al cuidado del medio ambiente y acompañar los esfuerzos para recuperar el Río Tula.

La recuperación de un espacio como este requiere sumar capacidades y mantener la participación de quienes forman parte de su entorno. Cada sector puede aportar desde su ámbito para avanzar en una tarea que beneficia a las comunidades y al ecosistema.

En su 120 aniversario, Cemex construye orgullo por México al sumar esfuerzos para cuidar las comunidades y los espacios naturales que forman parte de su historia.