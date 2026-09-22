PT abre la puerta a candidatos desplazados por Morena

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El Partido del Trabajo (PT) abrió la puerta a postular en 2027 a figuras que queden fuera de las candidaturas de Morena. De acuerdo con información publicada por Reforma, entre los perfiles considerados aparecen Andrea Chávez en Chihuahua, Abelina López en Guerrero, Raúl Morón en Michoacán y Rafael Marín Mollinedo en Quintana Roo.

La relación incluye también a Geovanna Bañuelos en Zacatecas, Montserrat Caballero en Baja California y Christian Agúndez en Baja California Sur. Por ahora se trata de posibles postulaciones, sujetas a las decisiones del PT y a los acuerdos electorales que alcance con Morena.

En San Luis Potosí, el empresario Gerardo Sánchez Zumaya se registró en junio como aspirante del PT a la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación. El comisionado estatal petista, Gerardo Acosta Zavala, dijo entonces que el registro se había acordado previamente con la dirigencia nacional. Sánchez Zumaya no figura en la relación publicada por Reforma y el PT no ha definido una candidatura para él.