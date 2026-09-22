Guerrero mantiene vigilancia permanente por huracán Polo

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CHILPANCINGO, Gro., septiembre 22 (EL UNIVERSAL).- El gobierno de Guerrero mantiene vigilancia permanente por el huracán Polo, debido a posibles cambios en su trayectoria e intensidad, mientras se monitorean sus efectos en la costa del Pacífico mexicano.

Gobierno mantiene vigilancia y coordinación ante huracán Polo

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda (Morena) informó que el Consejo Estatal de Protección Civil permanece en sesión permanente y que se mantiene coordinación con autoridades federales, municipios, Fuerzas Armadas y cuerpos de emergencia.

"Tenemos que extremar precauciones, aunque a veces parezcan acciones o medidas exageradas. Para salvaguardar la integridad, la vida y el patrimonio de las y los guerrerenses, no hay exageración", afirmó.

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Pronóstico meteorológico y recomendaciones oficiales

De acuerdo con el reporte meteorológico, la mañana de este martes el centro del huracán Polo se encontraba a 355 kilómetros al sur de Zihuatanejo, con vientos sostenidos máximos de 270 kilómetros por hora, rachas de 325 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el norte a 4 kilómetros por hora.

Las bandas nubosas de Polo podrían generar lluvias de moderadas a intensas, vientos fuertes y oleaje elevado, principalmente en Acapulco y la Costa Chica, con posibles efectos posteriores en la Costa Grande.

Para las próximas horas se pronostican lluvias puntuales intensas en distintas regiones de Guerrero, rachas de viento de entre 40 y 80 kilómetros por hora y oleaje de 5 a 6 metros en las costas de Guerrero y Michoacán.

El secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus, pidió a la población no confiarse por las condiciones despejadas que se presentan actualmente en algunas zonas del estado.

El meteorólogo Fermín Damián explicó que la amplitud de las bandas nubosas podría provocar condiciones de tormenta tropical en algunos puntos del litoral.

Sobre la suspensión de clases, Salgado Pineda dijo que todavía no existe una determinación y que cualquier medida será informada mediante un comunicado oficial, de acuerdo con la evolución del fenómeno.

La administración estatal también informó que cuenta con refugios temporales disponibles en caso de ser necesario.

En Acapulco y otras zonas que podrían registrar mayores precipitaciones se revisan los operativos de seguridad, mientras que las autoridades estatales pidieron a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil.