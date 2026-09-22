¿Qué hacer antes, durante y después de un huracán?

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Este martes, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el huracán "Polo" permanece frente a las costas del pacífico mexicano después de intensificarse hasta convertirse en un sistema de categoría 5.

La situación mantiene bajo vigilancia a una franja de la costa que va de Tecpan de Galeana, Guerrero, hasta Manzanillo, Colima, debido a los posibles efectos asociados con el ciclón.

El Centro de Huracanes de Estados Unidos calificó esta intensificación rápida como "verdaderamente notable".

El comportamiento de Polo incluso fue comparado con el de "Otis", que en apenas 21 horas llegó a registrar vientos de 270 kilómetros por hora y alcanzó la categoría 5 antes de impactar contra el puerto de Acapulco.

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La rápida intensificación del ciclón está relacionada con las elevadas temperaturas de las aguas del Océano Pacífico, condiciones que han sido asociadas con el fenómeno de El Niño.

Ante la presencia de un huracán, la preparación comienza antes de que las condiciones meteorológicas se deterioren.

Por ello, en primer lugar, es importante determinar con anticipación las rutas de evacuación y ubicar los lugares oficiales que funcionan como refugios. También se recomienda revisar el equipo de emergencia y comprobar que funcionen correctamente las linternas, generadores, teléfonos celulares y radios operados con baterías.

Los documentos personales, entre ellos actas de nacimiento, actas de matrimonio, cartilla del IMSS, documentos agrarios, identificaciones y CURP, deben guardarse dentro de bolsas de plástico para protegerlos del agua.

También es necesario contar con agua potable y alimentos no perecederos suficientes para enfrentar posibles interrupciones.

En la vivienda, pueden utilizarse paneles de madera u otros materiales para proteger las zonas que puedan resultar vulnerables. Asimismo, conviene podar árboles y arbustos para reducir la posibilidad de que las ramas sean desplazadas por el viento hacia la casa.

Antes de que llegue el mal tiempo también deben revisarse y limpiarse las canales de lluvia y desagües, ya que una obstrucción puede favorecer acumulaciones de agua.

Otro detalle que suele pasar desapercibido es asegurar los objetos que se encuentran en exteriores. Macetas, botes de basura, herramientas y otros artículos sueltos pueden ser desplazados por las fuertes ráfagas y convertirse en un riesgo.

Cuando el huracán ya está afectando la zona, es fundamental mantenerse informado sobre las indicaciones de las autoridades y evitar salir de casa si no existe una orden de evacuación.

Asimismo, se debe vigilar constantemente el nivel del agua cercano a la vivienda y mantenerse alejado de puertas y ventanas.

En caso de cortes de energía, se recomienda utilizar lámparas de baterías y evitar velas o veladoras.

También es importante conservar la calma, cerrar puertas y ventanas y proteger internamente los cristales con cinta adhesiva colocada en forma de X.

Las cortinas deben permanecer cerradas, ya que pueden ofrecer cierta protección en caso de que algún cristal llegue a romperse.

El peligro no termina necesariamente cuando el huracán deja de sentirse con la misma intensidad.

Una vez que el fenómeno haya pasado, es necesario continuar las indicaciones transmitidas por las autoridades a través de los medios de comunicación.

Si existen personas heridas, deben ser reportadas inmediatamente a los servicios de emergencia.

Antes de regresar a la normalidad, también es necesario revisar cuidadosamente la vivienda para confirmar que no existen daños que puedan representar un peligro. Si la casa no sufrió afectaciones, se puede permanecer en ella.

El gas, la luz y el agua deben mantenerse desconectados hasta comprobar que no existen fugas o riesgos de cortocircuito.

Los aparatos eléctricos que hayan estado expuestos al agua deben permanecer desconectados y sólo podrán utilizarse cuando se tenga la certeza de que están completamente secos y no representan un peligro.

El agua estancada debe desalojarse para evitar la proliferación de mosquitos. Si resulta necesario, se puede solicitar apoyo a las brigadas de auxilio o a las autoridades más cercanas.