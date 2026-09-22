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Pikachu llega a estación espacial en la Semana Mundial del Espacio

La ESA y Pokémon presentan una exposición temporal que combina ciencia espacial y cultura pop en Europa.

Por El Universal

Septiembre 22, 2026 04:41 p.m.
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Pikachu llega a estación espacial en la Semana Mundial del Espacio
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      Martes, 22 de septiembre de 2026 14:51 | Ciencia y Tecnología | ESA-PIKACHU

      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 22 (EL UNIVERSAL).- Durante la Semana Mundial del Espacio 2026, que comienza el próximo domingo 4 de octubre, la Agencia Espacial Europea (ESA) anunció su colaboración junto a la popular marca japonesa The Pokémon Company International.

      ESA y Pokémon unen fuerzas para inspirar exploración espacial

      Este evento especial busca dar visibilidad a las misiones de exploración espacial de la ESA, inspirando así a la próxima generación de exploradores.

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      Para promocionar esta unión, la astronauta francesa Sophie Adenot viajó a la Estación Espacial Internacional junto a un peluche especial de Pikachu, donde pasó 67 días en órbita, completando aproximadamente 1,040 órbitas alrededor de la Tierra y aterrizando nuevamente el pasado 17 de junio de 2026.

      Exposición y actividades especiales en museos y plataformas digitales

      Esta colaboración traerá una exposición temporal centrada en el espacio y los Pokémon en las instalaciones de la ESA y los principales museos de Europa, junto con productos exclusivos y un evento especial en la aplicación de juego Pokémon GO.

      "Inspirar a las generaciones futuras es una parte fundamental de la misión de la ESA. A través de esta colaboración con Pokémon, estamos abriendo nuevas vías para que personas de toda Europa se conecten con el espacio mediante una experiencia única y cautivadora", afirmó Josef Aschbacher, director general de la ESA.

      La exposición de la ESA y Pokémon combina contenidos científicos reales con una narrativa visual imaginativa y lúdica. A través de paneles temáticos, los asistentes podrán aprender sobre los aspectos clave de las actividades espaciales europeas, desde el lanzamiento de misiones hasta exploraciones al Sistema Solar.

      La colaboración también presentará productos exclusivos de la ESA junto a Pokémon, que incluye una gama de ropa, accesorios y artículos de colección, que podrán adquirirse en los canales de venta de la ESA y Pokémon, así como en las tiendas de los museos asociados.

      Finalmente, esta unión se extenderá también al universo digital de Pokémon, a través de una activación dentro del juego Pokémon GO. Del 4 de octubre de 2026 al 30 de abril de 2027, los usuarios que visiten los museos de ciencia y del espacio podrán descubrir una experiencia de juego especial, inspirada en las maravillas del espacio.

      Los visitantes de los museos podrán participar en una serie de actividades dentro del videojuego, como incursiones de una estrella con el Pikachu astronauta, investigaciones cronometradas y encuentros especiales con Pokémon.

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