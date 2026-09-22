Exnovia de hijo de Cindy Crawford lo despide con dolor

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 22 (EL UNIVERSAL).- Charlotte D'Alessio, exnovia de Presley Gerber, compartió un emotivo homenaje al joven modelo, hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber, quien murió a los 27 años en un centro de rehabilitación de Santa Mónica, California.

Homenaje y reacciones tras la muerte de Presley Gerber

La modelo y creadora de contenido publicó en sus historias de Instagram varias fotografías de la relación que mantuvo con Presley, además de un video en el que se le ve corriendo hacia un cuerpo de agua acompañado de un perro.

"Compartí un amor puro contigo y por eso te agradezco y honro tu vida", escribió Charlotte junto a una de las imágenes. En otro mensaje expresó su indignación por la muerte de su expareja: "Merecías más tiempo. Merecías más vida. Estoy muy enfadada por esto".

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"Te amo, Pres. Allá arriba, aquí abajo. Nunca lo dudes. Todos te amamos mucho. Espero que puedas sentirlo", agregó la modelo, quien también acompañó el video con el mensaje: "Siempre te recordaré así".

Investigación y detalles oficiales sobre el fallecimiento

Presley Gerber murió el 20 de septiembre de 2026, a los 27 años, en un centro de rehabilitación de Santa Mónica al que había ingresado la noche anterior.

De acuerdo con información de TMZ, el Departamento de Policía de Santa Mónica acudió al lugar después de recibir una llamada por una presunta sobredosis, los agentes encontraron al modelo inconsciente y realizaron maniobras de reanimación, pero fue declarado muerto a las 09:45 horas.

Fuentes citadas por TMZ señalaron que Gerber aparentemente se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia cuando llegó al centro. La policía investiga el fallecimiento como una posible sobredosis, aunque no cree que haya existido algún acto criminal.

La autopsia ya fue realizada, pero todavía no existe una causa oficial de muerte. El Departamento del Médico Forense del Condado de Los Ángeles informó que serán necesarios estudios y pruebas adicionales antes de determinar la causa y la manera del fallecimiento.

El organismo explicó que la investigación se encuentra en sus primeras etapas y que un caso pendiente de determinación puede tardar varios meses en esclarecerse.

La policía también ha entrevistado a otras personas que se encontraban en el centro de rehabilitación para obtener información sobre lo ocurrido y determinar el origen de las sustancias que presuntamente pudo haber consumido el modelo.

Trayectoria y compromiso de Presley Gerber

Presley Gerber siguió los pasos de su madre, Cindy Crawford, y comenzó su carrera como modelo durante su adolescencia, a los 16 años debutó en las pasarelas durante un desfile de Moschino en Los Ángeles y posteriormente firmó con IMG Models.

A lo largo de su trayectoria trabajó para firmas como Burberry, Dolce & Gabbana y Moschino. En 2018 protagonizó junto a su madre un anuncio de Pepsi para el Super Bowl, en el que ambos hicieron referencia al famoso comercial que Crawford protagonizó en 1992.

Además de la moda, Gerber mostró interés por hablar sobre salud mental, en 2023, durante una entrevista en el pódcast "Studio 22", explicó que utilizar sus plataformas para crear conciencia sobre este tema era "una parte muy importante de mi vida".