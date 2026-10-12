Somos impugnará revocación de registro en SLP

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El partido Somos impugnará ante la Sala Regional Monterrey la resolución del Tribunal Electoral del Estado que revocó el acuerdo para su inscripción ante el organismo electoral local. Xavier Nava Palacios, dirigente estatal de la organización, acusó que la decisión obstaculiza su participación política y le impide acceder a las prerrogativas públicas.

Durante una conferencia de prensa con integrantes de la dirigencia nacional, Nava Palacios cuestionó los argumentos del tribunal, entre ellos presuntas deficiencias en el domicilio para recibir notificaciones y la falta de un documento relacionado con la integración del comité ejecutivo estatal. Sostuvo que este último trámite correspondía al Instituto Nacional Electoral (INE) y afirmó que la legislación federal contempla mecanismos para distribuir el financiamiento a los partidos de nueva creación.

El dirigente también criticó que la resolución ordenara al Congreso del Estado legislar sobre la distribución de recursos para estas organizaciones. Advirtió que el procedimiento podría prolongar la falta de financiamiento para Somos y afectar sus labores de organización rumbo a las elecciones de 2027.

Como referencia, señaló que Morena obtuvo su registro nacional en 2014 y pudo acceder a prerrogativas en San Luis Potosí, sin enfrentar, según su versión, una controversia similar.

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Por su parte, Guadalupe Acosta Naranjo, dirigente nacional de Somos, afirmó que las dificultades para obtener el reconocimiento local colocan al partido en desventaja frente a sus competidores.

Calculó que Morena dispondrá de alrededor de 3 mil 400 millones de pesos durante el próximo año, al sumar recursos nacionales y locales, mientras que Somos apenas superará los 300 millones. También señaló diferencias en los tiempos de radio y televisión asignados a cada fuerza política.

Ambos dirigentes acusaron a Morena y al gobierno estatal de intervenir en el proceso, mientras que Acosta Naranjo adelantó que el equipo jurídico prepara acciones contra el representante morenista ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac).

Somos anunció que continuará con la impugnación y sus actividades territoriales en San Luis Potosí, en espera de que la instancia federal revise la resolución que dejó sin efecto su inscripción local.