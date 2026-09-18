Una patita de ayuda ofrece adopciones y vacunas gratuitas en CDMX

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 18 (EL UNIVERSAL).- El Centro de Transferencia Canina del Sistema de Transporte Colectivo Metro estará presente en "Una patita de ayuda", evento que tiene como propósito ofrecer salud, prevención, bienestar y adopciones responsables para canes y otros animales de compañía.

Detalles del evento "Una patita de ayuda"

La jornada se llevará a cabo este sábado 19 de septiembre, de 13:00 a 19:00 horas, en el FARO, Red de Fábricas de Artes y Oficios de la alcaldía Azcapotzalco, que se ubica en Cultura Norte, s/n, colonia El Rosario, enfrente de la estación El Rosario de la Línea 6 del Metrobús.

La entrada es libre y los interesados podrán participar en las diferentes actividades, todas gratuitas, que se ofrecerán durante ese horario. Para quienes decidan acompañarse de sus mascotas, es necesario que estas porten correa.

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Participación institucional y servicios veterinarios

Durante "Una patita de ayuda" habrá consultas médicas, pasarela de adopción y exhibición de adiestramiento canino. Las personas asistentes tendrán la oportunidad de observar proyecciones y escuchar conversatorios alusivos al cuidado y bienestar animal.

Además del Centro de Transferencia Canina (CTC) del Metro, también participará el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Cultura y la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México (AGATAN). Otros asistentes son el Albergue Metzi y comercios particulares, como Katu Café y Pure Real Food.

AGATAN realizará de forma gratuita esterilizaciones y vacunas para los animalitos, previo registro en el número 56-5555-3349.

El evento de este sábado espera lograr acopio de alimentos para canes y otros animales de compañía. Como caso especial, los asistentes pueden llevar chayotes, calabazas, arroz y avena para un albergue de canes de raza pitbull.

Actualmente, el CTC hospeda a 41 perritos y 8 gatos. De enero a la fecha, han sido adoptados 79 lomitos.

Sus instalaciones están ubicadas en Avenida de las Culturas, s/n, alcaldía Azcapotzalco. Las personas que quieran conocer y adoptar a algún can, o entregar donaciones, pueden acudir los 365 días del año, en un horario de 10:00 a 17:00 horas.