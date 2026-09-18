Red nacional de salvamento y capacitación en aviación civil
Se crea red nacional de subcentros coordinadores de salvamento en cuatro ciudades clave.
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La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) suscribieron Bases de Colaboración para establecer mecanismos conjuntos de capacitación, búsqueda y salvamento, e investigación de accidentes e incidentes de aviación civil.
Bases de colaboración para capacitación y rescate
El documento signado por la Coordinación de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, Búsqueda y Salvamento de la SICT y la Dirección General de la AFAC, publicado en el Diario Oficial de la Federación, alinea la actuación del Estado mexicano con el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, referentes a búsqueda y salvamento e investigación de accidentes.
Red nacional de subcentros coordinadores de salvamento
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Como parte de los compromisos más relevantes, se formaliza una red nacional de Subcentros Coordinadores de Salvamento en Mazatlán, Monterrey, Mérida y Ciudad de México, con al menos un simulacro anual de escenarios de búsqueda y rescate.
El acuerdo también blinda la independencia entre la investigación técnica de seguridad operacional y la investigación administrativa, impidiendo que un mismo inspector participe en ambas, con el fin de evitar conflictos de interés.
Adicionalmente, ambas instituciones establecieron programas de capacitación cruzada entre el Centro Internacional de Adiestramiento de Aviación Civil (CIAAC) de la AFAC y el personal investigador de la SICT.
Las Bases de Colaboración tendrán vigencia hasta el 30 de septiembre de 2030, con posibilidad de prórroga.
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