Laterales de la 57 están fuera de la red federal: SICT
Ni el gobierno estatal ni los municipios han solicitado la entrega para mantenimiento y rehabilitación
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Después del reciente fallecimiento de un motociclista por una irregularidad en la lateral de carretera 57, Elí César Eduardo Cervantes Rojas, titular del Centro San Luis Potosí de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), precisó que ni el estado, ni el ayuntamiento capitalino han solicitado la entrega del tramo carretero a la federación, a fin de que esta asuma el mantenimiento y rehabilitación.
Explicó que se puede proceder con la entrega formal, derivado de la disposición de la Secretaría "si es que se requiere", sin embargo, ninguno de los dos niveles ha mostrado interés en acercarse.
"Cuando hay autorización por parte de (la Secretaría) Hacienda, porque el dinero viene etiquetado, pues nosotros también hacemos las gestiones para que nos den la autorización y pedimos permiso en determinados casos, ya sea a los ayuntamientos o al Gobierno del Estado para poderlo atender", exteriorizó.
Justificó que el gobierno federal no puede intervenir las laterales, las salidas y las incorporaciones a los carriles centrales, porque no están registrados en la red carretera federal, y en caso de hacerlo, estaría incurriendo en desvío de recurso públicos.
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Sin embargo, expuso que "por atención", el Centro SICT se encuentra en proceso de buscar la forma de cómo rehabilitar las salidas y las incorporaciones, "pero vamos a estar en coordinación con todos en lo que podamos ayudar", añadió.
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"Decirles lo que nos compete a nosotros, que los carriles centrales de la carretera 57 son los que están registrados en la red carretera federal. Nosotros solamente podremos atender lo que está en la carretera federal. Si no está en la red carretera federal, puede considerarse un desvío de recursos", remató.
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