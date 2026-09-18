Karol G buscará a Cazzu para una colaboración

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

NUEVA JERSEY, EU., septiembre 18 (EL UNIVERSAL).- ¿Qué pasaría si el despecho de "200 Copas" se encontrara con el de "Con Otra"? Pues Karol G ya quiere averiguarlo. La colombiana reveló que buscará a Cazzu para proponerle una colaboración.

Karol G anuncia colaboración con Cazzu tras concierto en Nueva York

En medio de siete nominaciones al Latin Grammy, dos conciertos en el MetLife Stadium y una gira con la que recorrerá parte del mundo, la "Bichota" dijo que quiere dejarse llevar por el estilo de la llamada "Jefa del Trap".

"Puedo reconocer públicamente (que quiero) hacer una colaboración con Cazzu, voy a llegar a ella y a su propuesta. La vi cantando el otro día que yo estaba en Nueva York en un show, y ella me encanta porque su personalidad es súper irreverente y siento que su personalidad representa todo lo que quería expresar en el mood de 'no me arrepiento de ser quien soy'".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ambas ya cruzaron sus caminos en 2021, cuando participaron en "NEÓN", la serie de conciertos encabezada por J Balvin en Las Vegas.

Cinco años después, en 2026, Karol volvió a verla sobre un escenario, esta vez en Nueva York, y reconoció que la argentina sigue siendo una artista con la que siente afinidad.

"Me conecté mucho con ella hace muchos años y de pronto en el futuro me encantaría volver a repetir con ella. Sería fantástico", dijo.

Karol G revela siete nominaciones al Latin Grammy y nuevo disco

La cantante habló este viernes durante una conferencia con periodistas llegados de distintos países a Nueva Jersey, un día después del primero de sus conciertos en el MetLife Stadium y apenas 48 horas después de conocerse las nominaciones a los Latin Grammy 2026.

Karol recibió siete candidaturas y quedó entre los artistas más nominados de esta edición, junto con Rosalía, Jorge Drexler y CA7RIEL & Paco Amoroso. Entre ellas está Álbum del Año por "Tropicoqueta" y Grabación del Año por "Coleccionando Heridas", junto a Marco Antonio Solís.

Una de esas siete nominaciones, detalló, tiene una conexión particular con México: "Ese Hombre Es Malo", que compite como Mejor Canción Regional Mexicana.

La noche anterior Karol la había cantado en el MetLife acompañada por un mariachi femenino. Este viernes explicó que su acercamiento a la música mexicana viene desde mucho antes de comenzar a grabarla.

"Con México y con la música de México desde muy pequeños... Yo creo que hablo por nosotros los colombianos porque las primeras cosas que vemos son las telenovelas mexicanas. Entonces es como que con lo primero que nos conectamos es con el drama, el romanticismo, lo extra y gigante que pasa en las novelas mexicanas, y por ende conectamos con su música también por ahí.

"Creo que soy una mujer de... o sea, estar enamorada, o estar en despecho, o estar en lo que sea, yo vibro en el despecho, no sé. Me encantan las canciones de despecho, me encantan las canciones de desamor, y siempre he pensado que cuando las cantamos en música popular o en mariachi, es literal sacar el sentimiento de 'siento eso', con grito, con ira, con rabia, sin pena, sin vergüenza".

Aclaró que incluir esos sonidos en "Tropicoqueta" tampoco fue una decisión para acercarse a un mercado.

"No podía dejar atrás un género musical y no solo un género musical, sino una cultura que me ha dado tanto, con la que me he conectado tanto y con la que me identifico. No creo que Karol G hace música mexicana por llegar a un público o por tocar algo, es porque de hecho la cultura y la música mexicana hicieron mucho de lo que soy como artista hoy".

La noche del jueves, Karol G se presentó en el primero de sus dos conciertos en el MetLife Stadium, con un espectáculo que pasa del perreo y el trap al mariachi y el desamor, además de una secuencia en una piscina en la que la cantante y sus bailarinas terminan empapadas.

Ante los medios, Karol reconoció que algunos de los momentos que más disfruta el público también son los que complican la vida detrás del escenario.

"Yo tengo que ser honesta, yo me desperté hoy y lo primero que le escribí a mi hermana en WhatsApp fue: 'quiero seguir durmiendo'. Siento que quiero dormir como una semana entera", dijo.

"El show es súper exigente, y el hecho de tenerme que mojar todos los días es algo como que siento que debí haber pensado... debí haber pensado mejor, me gustaría haber pensado mejor esa parte, pero siento que es una parte que la gente ama y que disfruta demasiado.

Otra de las cosas que atraviesa el momento actual de Karol G es su nuevo disco, "No me arrepiento de sentir tanto", cuya salida, dijo, decidió prácticamente sobre la marcha.

Contó que entregó el álbum y sorprendió a su propio equipo al anunciar que quería publicarlo apenas dos semanas después.

"Entrego mi disco, le digo a mi gente: 'Hola, voy a sacar este disco en dos semanas'. '¿En dos semanas?, ¿cómo? No hay una estrategia, estamos en medio de un tour de "Tropicoqueta", la gente va a perder la perspectiva, la gente se va a confundir...'.

"Yo quiero sacar este disco ya porque significa mucho para mí y me muero por contarle a mi gente mi disco. Okay, vamos a lanzar el disco, sin vinilos, sin estrategia. ¿Cuál es el sencillo? No sé cuál es el sencillo. ¿A cuál le vamos a hacer video? No le vamos a hacer video a ninguna porque no sé, solamente quiero que la gente se conecte con lo que sea que necesita conectar".

Una de las sorpresas terminó siendo "BbY WOW", junto a Judeline y rusowsky, tema que forma parte de No me arrepiento de sentir tanto y que la noche anterior interpretaron juntos en el MetLife.

La canción se mantiene por segunda semana en el número uno del Billboard Global 200 y Karol destacó que también ha encabezado simultáneamente plataformas como Spotify y Apple Music, algo que no le había ocurrido antes.

"A pesar de que hemos tenido éxitos y todo, es la primera vez que tenemos una canción número uno simultánea en Apple, en Spotify, en Shazam, en Billboard... no me había pasado", celebró.

Karol G prepara gira en México tras éxito en MetLife

El "Viajando por el Mundo Tropitour" llegará a México en noviembre: estará los días 6, 7 y 8 en el Estadio BBVA de Monterrey, y el 13, 14 y 15 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.