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Abierto de Guadalajara: Horarios y canales para ver las semifinales

Cristina Bucsa y la campeona defensora Iva Jovic buscan un lugar en la final individual del torneo.

Por El Universal

Septiembre 18, 2026 04:33 p.m.
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Abierto de Guadalajara: Horarios y canales para ver las semifinales
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 18 (EL UNIVERSAL).- Después de seis días de actividad el Abierto de Guadalajara definirá cuál será la gran final del torneo. Este viernes se llevarán a cabo las semifinales tanto de dobles como de singles, y quedarán establecidas cuáles serán las tenistas que buscarán coronarse como campeonas en suelo tapatío.

      Semifinales dobles y singles en el Centro Panamericano de Tenis

      La jornada comenzará a las 15:00 horas con el duelo de dobles entre Quinn Gleason/Katarzyna Piter y Momoko Kobori/Peangtarn Plipuech. La pareja ganadora jugará la final este sábado contra la dupla favorita a ganar el título conformada por Cristina Bucsa y Nicole Melichar.

      Encuentros individuales definen finalistas

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      Más tarde, a las 17:00 horas, también en la cancha central del Centro Panamericano de Tenis, pero ya en la categoría individual, la española Bucsa enfrentará a la campeona defensora, Iva Jovic, por un lugar dentro de la gran final. Ambas han sido campeonas en territorio mexicano, pero en distintos lugares. Cristina conquistó Mérida, Jovic lo hizo en Guadalajara.

      Finalmente, la jornada concluye con el cruce entre Liudmila Samsonova, quien dejó en el camino a la primera sembrada Marta Kostyuk, y la estadounidense Peyton Stearns, que no ha perdido un sólo set en todo el torneo y ha dejado en el camino a figuras como Diane Parry, campeona del Abierto de Monterrey, y a su compatriota Sloane Stephens.

      Todos los partidos serán transmitidos por ESPN y la plataforma de Disney+.

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