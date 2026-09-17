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Muere Marta Núñez, hermana de Patricia Reyes Spíndola

La comunidad artística y familiares expresan condolencias tras la muerte de Marta Núñez.

Por El Universal

Septiembre 17, 2026 01:40 p.m.
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Muere Marta Núñez, hermana de Patricia Reyes Spíndola
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      Este jueves 17 de septiembre se dio a conocer el sensible fallecimiento de Marta Núñez, hermana de Patricia Reyes Spíndola, quien también fue actriz de teatro y televisión.

      Mensaje de Patricia Reyes Spíndola y reacciones

      La intérprete de "Los Motivos de Luz" compartió en redes sociales un sentido mensaje para despedirla: "Con profunda pena les comparto que mi adorada hermana, hace un ratito voló, voló muy alto hasta el cielo".

      Spíndola, además, señaló que era un "día triste para todos".

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      Hasta el momento no se ha revelado la causa de su fallecimiento.

      Trayectoria y legado de Marta Núñez

      Martha y Patricia fundaron MM Studio, una compañía de teatro longeva que formaba actores de todas las edades y cuya escuela es considerada una de las de mayor prestigio en el ámbito.

      El estudio también expresó un mensaje para Marta Núñez: "fundadora y directora, cuya entrega, pasión y amor fueron parte esencial de la construcción de nuestra historia. Su partida representa un momento profundamente sensible para todos quienes tuvimos la fortuna de compartir con ella".

      Agregaron su acompañamiento, cariño, respeto y solidaridad a los familiares y amigos en este momento.

      "Hoy despedimos a una mujer fundamental para esta familia, pero todo lo que sembró permanece con nosotros", dijeron.

      Famosos como Laura Zapata, Aylin Mujica, Vanessa Bauche y Anette Cuburu, entre otros, expresaron sus condolencias a la familia.

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