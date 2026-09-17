PAN celebra renuncia de Jorge Alberto Zavala en Tabasco

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 17 (EL UNIVERSAL).- El Partido Acción Nacional celebró la renuncia de Jorge Alberto Zavala Frías como secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), luego de los señalamientos realizados por la dirigencia estatal del PAN sobre hechos que, a juicio del partido, comprometían la imparcialidad que debe regir la actuación de cualquier autoridad electoral.

PAN exige neutralidad en autoridades electorales de Tabasco

Acción Nacional sostuvo que la neutralidad de los organismos electorales es indispensable para garantizar confianza, certeza y equidad en los procesos democráticos, particularmente de cara al proceso electoral 2026-2027.

En un comunicado la dirigencia nacional del PAN sostuvo que la independencia de los árbitros electorales no puede quedar sujeta a simpatías partidistas ni a intereses políticos, y reiteró que vigilará permanentemente la actuación de las autoridades encargadas de organizar los comicios.

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Kathia Bolio denuncia falta de imparcialidad en caso Zavala

La presidenta del PAN en Tabasco, Kathia Bolio Pinelo, señaló que el hecho en el que se vio involucrado Zavala Frías, al compartir propaganda de Daniel Casasús, aspirante a una candidatura de Morena y cercano a Andy López Beltrán, no debía normalizarse ni quedar únicamente en una disculpa.

La dirigencia nacional del PAN reconoció la actuación de Kathia Bolio por mantener una postura firme en defensa de la legalidad, la imparcialidad y la confianza ciudadana en las instituciones electorales, así como por dar seguimiento puntual a un caso que, sostuvo el partido, requería una respuesta clara de la autoridad.

"Una democracia saludable se construye a partir de la confianza y la imparcialidad que brindan los organismos electorales en el desempeño de sus funciones. Lo sucedido en Tabasco debe ser ejemplo de cómo quienes integramos los partidos políticos y sus representaciones electorales debemos trabajar por la democracia, el Estado de derecho y, sobre todo, por la ciudadanía que emite su voto y confía en el árbitro electoral", sostuvo.