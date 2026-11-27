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El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) identifica el sedentarismo y las posturas inadecuadas entre los factores relacionados con la lumbalgia, una molestia que puede afectar la zona baja de la espalda y dificultar las actividades cotidianas. Cuando el dolor aparece al despertar, no necesariamente significa que hayas dormido en una mala posición o que el colchón esté desgastado, también puede estar relacionado con la tensión muscular, la falta de actividad física o distintas condiciones que afectan las estructuras de la columna.

La rigidez matutina no tiene una única explicación ni constituye, por sí sola, un diagnóstico. Para comprender qué puede estar provocándola, es necesario observar los hábitos cotidianos, la actividad física, la calidad del sueño y otros síntomas que puedan acompañarla.

A continuación, te explicamos cuáles son las causas frecuentes del dolor de espalda al levantarse, qué papel tiene el colchón y en qué situaciones es importante consultar con un profesional de la salud.

¿Por qué aparece el dolor de espalda al levantarse?

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Durante la noche, el cuerpo permanece varias horas en una posición relativamente estable. Si existen molestias musculares previas, tensión acumulada o alguna condición que afecte las estructuras de la columna, es posible que el malestar se haga más evidente después de permanecer acostado.

Una de las manifestaciones habituales es la rigidez matutina, que puede sentirse como dificultad para incorporarse, girar el tronco o realizar los primeros movimientos del día. Algunas personas experimentan molestias en la región lumbar, mientras que otras las sienten en la parte media o superior de la espalda.

La lumbalgia es el término médico utilizado para describir el dolor localizado en la zona baja de la espalda. Según el IMSS, puede involucrar estructuras musculares, óseas y ligamentarias, con o sin irradiación hacia los glúteos y las piernas. Su intensidad y duración varían de acuerdo con la causa.

Postura, sedentarismo y estrés, factores que pueden influir

La posición al dormir es uno de los primeros aspectos que conviene revisar. Permanecer durante varias horas en una postura que genera incomodidad puede favorecer la tensión en determinadas zonas, especialmente cuando ya existe sensibilidad muscular. Dormir boca abajo, por ejemplo, puede resultar incómodo para algunas personas porque modifica la posición del cuello y puede aumentar la tensión en la espalda.

No existe una postura universal que garantice evitar las molestias. La comodidad depende de las características físicas, los antecedentes y las preferencias de cada persona.

El IMSS señala que el sedentarismo asociado con posiciones inadecuadas favorece la aparición de lumbalgia. También identifica como factores relacionados las cargas pesadas, los movimientos repetidos de flexión y torsión del tronco y la falta de acondicionamiento físico.

Mantener una misma posición durante periodos prolongados puede contribuir a las molestias, incluso cuando no se realizan esfuerzos físicos intensos. Por eso, alternar las actividades, levantarse de la silla y caminar durante algunos minutos son hábitos que pueden ayudar a reducir el tiempo que se permanece en una postura estática.

El estrés también merece atención. Las preocupaciones laborales, familiares o personales pueden afectar la calidad del sueño y favorecer la tensión muscular. Además, dormir mal puede hacer que las molestias se perciban con mayor intensidad durante el día.

Esto no significa que el dolor sea imaginario ni que tenga una causa exclusivamente emocional. Los factores físicos y psicológicos pueden interactuar y contribuir a mantener el malestar. Considerarlos en conjunto permite tener una perspectiva más completa al momento de buscar su origen.

El colchón y el soporte lumbar ¿qué conviene tener en cuenta?

La superficie de descanso es otro elemento que vale la pena revisar cuando el dolor aparece de manera recurrente. Un colchón desgastado, con hundimientos o que no ofrece una sensación cómoda puede dificultar el descanso y generar molestias durante la noche o al despertar.

Elegir una superficie muy firme no garantiza una mejor posición de la columna. La firmeza y el soporte son características diferentes: mientras la primera describe la sensación que produce el colchón al recostarse, el segundo se relaciona con su capacidad para distribuir el peso y acompañar el cuerpo.

La evidencia científica ofrece algunas referencias sobre esta relación. Un ensayo clínico publicado en The Lancet en 2003 evaluó a 313 adultos con dolor lumbar crónico inespecífico y comparó colchones firmes con otros de firmeza media. Después de 90 días, quienes utilizaron superficies de firmeza media obtuvieron mejores resultados en algunos indicadores de dolor y limitación funcional.

Al comparar alternativas, conviene revisar los materiales, la estructura interna, las dimensiones y las características de soporte. También es importante considerar las preferencias personales y evitar elegir un producto únicamente porque su descripción utiliza términos como «ortopédico» o «terapéutico».

En el mercado mexicano existen diferentes propuestas para conocer y comparar. Por ejemplo, al consultar los colchones de Therapedic es posible revisar distintas opciones y sus especificaciones técnicas. Esta información permite identificar materiales y características constructivas sin asumir que todos los modelos ofrecen las mismas condiciones.

Otra referencia disponible es el Therapedic ortopédico matrimonial con soporte lumbar, cuya ficha permite conocer algunos de los atributos descritos para este producto.

Al realizar una búsqueda como colchón therapedic, es conveniente distinguir entre las características comerciales y los beneficios respaldados por investigaciones clínicas. Una denominación relacionada con el soporte lumbar no constituye, por sí misma, una garantía de alivio del dolor. Lo importante es comparar las especificaciones y valorar si la superficie resulta cómoda para cada persona, sin atribuirle propiedades médicas que no estén demostradas.

¿Cuándo consultar por el dolor de espalda?

Aunque algunas molestias pueden mejorar con cambios en los hábitos cotidianos, hay situaciones en las que es importante solicitar una valoración médica. Una de ellas es cuando el dolor se mantiene durante varias semanas, aumenta progresivamente o comienza a interferir con actividades como caminar, trabajar o descansar.

Conviene consultar si las molestias se extienden hacia las piernas o aparecen junto con hormigueo, entumecimiento o debilidad. Estos síntomas pueden requerir una exploración específica para determinar si existe algún compromiso neurológico.

Algunas señales requieren atención médica inmediata. Entre ellas se encuentran la pérdida del control de la vejiga o del intestino, la dificultad repentina para orinar, la debilidad progresiva en las piernas y la pérdida de sensibilidad en la zona genital o alrededor de los glúteos.

En México, puedes comenzar por acudir a tu unidad de medicina familiar del IMSS o consultar con un profesional de salud. No conviene automedicarse ni posponer la atención cuando aparecen síntomas de alarma. El médico podrá revisar los antecedentes, realizar una exploración física y determinar si hacen falta estudios complementarios.

Hábitos que ayudan a cuidar la espalda y mejorar el descanso

Además de revisar las condiciones en las que duermes, existen medidas cotidianas que pueden contribuir al cuidado de la espalda. Una de ellas es evitar permanecer demasiado tiempo en la misma posición. Si trabajas sentado, procura hacer pausas para levantarte, caminar y cambiar de postura durante la jornada.

La actividad física regular también es importante. Caminar y realizar ejercicios adecuados para fortalecer la musculatura del tronco pueden favorecer la movilidad y el acondicionamiento físico. Si ya tienes molestias, lo recomendable es consultar con un profesional para determinar qué actividades son apropiadas.

En cuanto al descanso, procura mantener horarios regulares y contar con una superficie que resulte cómoda.

Cuidar la espalda requiere combinar movimiento, descanso adecuado y atención a las señales del cuerpo. Si el dolor aparece de manera recurrente, registrar cuándo comienza, cuánto dura y qué factores lo modifican puede aportar información útil durante una consulta.