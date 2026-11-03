Brugada pide a oposición no promover mentiras sobre Rentas Justas
La iniciativa busca crear la Defensoría Inquilinaria para equilibrar derechos en la CDMX.
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Brugada pide a oposición no promover mentiras sobre Rentas Justas
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, pidió a la oposición discutir las iniciativas de reforma a la Ley de Cultura Cívica y de la Ley de Rentas Justas y Asequibles de la CDMX sin inventar mentiras para obtener el apoyo de la población.
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"Se puede no estar de acuerdo con el contenido de las reformas, pero lo que no puede pasar es que digan mentiras; que digan temas que no vienen en estas iniciativas a propuesta nuestra y que inventen. Eso creo que es lo grave del asunto", advirtió.
En conferencia de prensa este martes, Brugada Molina reiteró que la ley de Rentas Justas y Asequibles que presentó ante el Congreso local "no atenta contra la propiedad privada de ninguna manera" y, por el contrario, busca crear la Defensoría Inquilinaria como un instrumento para equilibrar derechos.
Ante esto, advirtió que si la oposición está a favor del crecimiento desmedido de las rentas o de la gentrificación en la CDMX "que lo diga", pero pidió no inventar narrativas que no vienen en las iniciativas de ley que ella propuso.
"Sigo haciendo un llamado a que se hable con la verdad y que no sea la mentira un instrumento con el que quieran obtener el apoyo de la población", declaró.
Respecto a la iniciativa para la ley de Cultura Cívica, la mandataria aseguró que se busca ofrecer una alternativa más. "Es decir, que cuando se trata de robos de un monto pequeño, además de tener la vía penal, la agencia del Ministerio Público y la Fiscalía, se tiene también la oportunidad de hacerlo a través del Juzgado Cívico", dijo.
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