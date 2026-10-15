logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Fotogalería

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Gobierno federal y Morelos coordinan acciones para mejorar seguridad

Tras la detención del alcalde de Cuautla, se implementa un plan especial que ha reducido delitos como la extorsión.

Por El Universal

Octubre 15, 2026 02:44 p.m.
A
Gobierno federal y Morelos coordinan acciones para mejorar seguridad
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 15 (EL UNIVERSAL).- En el marco de la asistencia de la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, al gabinete de Seguridad, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que debe haber un mejoramiento en la policía estatal y municipal ante la violencia registrada en la entidad.

      Plan de seguridad en Cuautla y fortalecimiento policial

      En su conferencia mañanera de este jueves 15 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que en plan para Cuautla podría llevarse a otros estados de la República, tras la detención del alcalde Jesús Corona Damián.

      "Lo que hoy les planteé en el gabinete es que trabajemos con la gobernadora para ver a dónde queremos llegar con la policía estatal, obviamente lo que nos corresponde a nosotros; la Guardia Nacional, el apoyo de las fuerzas federales. Pero tiene que haber un mejoramiento de la policía estatal y las policías municipales", dijo.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Mencionó que se trabaja para poder hacer un plan para la policía de Morelos, además del reforzamiento de la Guardia Nacional:

      "El delito que más se presenta es el del robo y en algunos casos de extorsión. Entonces, se hizo un plan especial para Cuautla que está dando resultados relacionado con extorsión, con esquemas de denuncia en espacios seguros para quien denuncia de la situación de extorsión".

      Coordinación federal y estatal para seguridad en Morelos

      "Hablamos de varios temas (con la gobernadora). Uno que se está llevando a cabo en Cuautla, a partir de la detención del presidente municipal, se hizo un plan especial para Cuautla, particularmente relacionado con distintos delitos, pero también atención a la población (...). Sin embargo, no es el único municipio que vive problemas de inseguridad, han disminuido los homicidios en Morelos y tienen, desde mi punto de vista, buen secretario de Seguridad (...)".

      Al señalar que ha habido muchas detenciones y protección a las personas que denuncian, lo que ha dado muchos resultados en Cuautla, Sheinbaum indicó que el objetivo es llevar este programa a otros municipios, no solo de Morelos sino del país.

      "Y al mismo tiempo que haya mucho mayor presencia policial, porque aparte de la Guardia, se requiere también la presencia de la policía de Morelos", insistió.

      "También apoyamos nosotros para poder tener una mejor condición; fiscalía, policía del estado, el apoyo federal y la cercanía con la población, además de la identificación de generadores de violencia con un equipo especial que se va a poner por parte del gobierno de México" refirió la Presidenta.

      Comentó que también se tocó en el gabinete el tema de la liberación del líder criminal José David "N" alias "El Güero Gym" para rescatar a tres agentes.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Gobierno federal y Morelos coordinan acciones para mejorar seguridad
      Gobierno federal y Morelos coordinan acciones para mejorar seguridad

      Gobierno federal y Morelos coordinan acciones para mejorar seguridad

      SLP

      El Universal

      Tras la detención del alcalde de Cuautla, se implementa un plan especial que ha reducido delitos como la extorsión.

      Trabajadores de IMSS: paro nacional si no se respetan resultados
      Trabajadores de IMSS: paro nacional si no se respetan resultados

      Trabajadores de IMSS: paro nacional si no se respetan resultados

      SLP

      El Universal

      Trabajadores y jubilados del IMSS exigen transparencia y advierten paro nacional si no se respetan resultados.

      Hijo de Fishman habla tras la muerte del réferi El Búho
      Hijo de Fishman habla tras la muerte del réferi El Búho

      Hijo de Fishman habla tras la muerte del réferi "El Búho"

      SLP

      El Universal

      Se cuestiona la ausencia de equipo médico en la arena durante el incidente que causó la muerte del réferi.

      Tormenta Rachel deja 8 muertos en Baja California
      Tormenta Rachel deja 8 muertos en Baja California

      Tormenta "Rachel" deja 8 muertos en Baja California

      SLP

      El Universal

      La alcaldesa Claudia Agatón solicitó declaratoria de desastre natural para obtener apoyos estatales y federales.