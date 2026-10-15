Gobierno federal y Morelos coordinan acciones para mejorar seguridad

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 15 (EL UNIVERSAL).- En el marco de la asistencia de la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, al gabinete de Seguridad, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que debe haber un mejoramiento en la policía estatal y municipal ante la violencia registrada en la entidad.

Plan de seguridad en Cuautla y fortalecimiento policial

En su conferencia mañanera de este jueves 15 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que en plan para Cuautla podría llevarse a otros estados de la República, tras la detención del alcalde Jesús Corona Damián.

"Lo que hoy les planteé en el gabinete es que trabajemos con la gobernadora para ver a dónde queremos llegar con la policía estatal, obviamente lo que nos corresponde a nosotros; la Guardia Nacional, el apoyo de las fuerzas federales. Pero tiene que haber un mejoramiento de la policía estatal y las policías municipales", dijo.

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Mencionó que se trabaja para poder hacer un plan para la policía de Morelos, además del reforzamiento de la Guardia Nacional:

"El delito que más se presenta es el del robo y en algunos casos de extorsión. Entonces, se hizo un plan especial para Cuautla que está dando resultados relacionado con extorsión, con esquemas de denuncia en espacios seguros para quien denuncia de la situación de extorsión".

Coordinación federal y estatal para seguridad en Morelos

"Hablamos de varios temas (con la gobernadora). Uno que se está llevando a cabo en Cuautla, a partir de la detención del presidente municipal, se hizo un plan especial para Cuautla, particularmente relacionado con distintos delitos, pero también atención a la población (...). Sin embargo, no es el único municipio que vive problemas de inseguridad, han disminuido los homicidios en Morelos y tienen, desde mi punto de vista, buen secretario de Seguridad (...)".

Al señalar que ha habido muchas detenciones y protección a las personas que denuncian, lo que ha dado muchos resultados en Cuautla, Sheinbaum indicó que el objetivo es llevar este programa a otros municipios, no solo de Morelos sino del país.

"Y al mismo tiempo que haya mucho mayor presencia policial, porque aparte de la Guardia, se requiere también la presencia de la policía de Morelos", insistió.

"También apoyamos nosotros para poder tener una mejor condición; fiscalía, policía del estado, el apoyo federal y la cercanía con la población, además de la identificación de generadores de violencia con un equipo especial que se va a poner por parte del gobierno de México" refirió la Presidenta.

Comentó que también se tocó en el gabinete el tema de la liberación del líder criminal José David "N" alias "El Güero Gym" para rescatar a tres agentes.