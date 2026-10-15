Trabajadores de IMSS: paro nacional si no se respetan resultados

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Trabajadores y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportaron diversas irregularidades en la consulta que se realizó ayer sobre el aumento salarial de 6.8% (2.9% al sueldo tabular y 3.9% en el concepto de ayuda de renta), como hojas sin folio o medidas laxas para comprobar que quienes votaron eran sindicalizados, ausencia de un padrón de votantes, así como que la organización de este ejercicio estuvo a cargo de los mismos integrantes del sindicato.

IMSS trabajadores advierten paro nacional por consulta salarial

En entrevista con EL UNIVERSAL, Eduardo Vinicio Martínez González, representante de jubilados y pensionados del IMSS, denunció estas irregularidades y acusó que desconfían de los resultados y al no haber certeza de esta consulta podrían desconocerla y eso derivaría en más manifestaciones e, inclusive, en un paro nacional de labores en el IMSS.

Explicó que, de acuerdo con sus cifras, votó entre 70% y 80% de un padrón de 476 mil y hubo una abrumadora mayoría por el "no".

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"Y si llegaran a desconocerlo, pues nosotros lo declararemos como un fraude, y esto ya lo hemos consensuado con los trabajadores y los compañeros jubilados y pensionados y otros sindicatos, donde si eso se pone así, nos imponen un fraude, pues tomaremos medidas mucho más drásticas e, inclusive, llegar hasta el paro nacional, si nos obligan", dijo.

Incluso, los trabajadores y jubilados acusan una "complicidad" de la Secretaría del Trabajo en esta consulta y adelantaron que por la falta de transparencia "pueden declarar fraude electoral", explicó.

"Hubo muchas irregularidades, si esto no se transparenta por parte del sindicato y de la Secretaría del Trabajo, que es cómplice de esta irregularidad, yo creo que vendrá una manifestación mucho mayor, inclusive, movilizaciones, paro de labores escalonadas, obviamente sin interrumpir el servicio de urgencias a los pacientes", expresó.

Denuncias sobre amenazas y falta de transparencia en la consulta

Denunció que durante la consulta no se permitió a los trabajadores ser observadores del proceso y hubo amenazas a los que trabajan bajo contrato 08 para cubrir vacancias.

"Inclusive hay amenazas a los trabajadores 08 de que no se presenten a votar o se les terminará el contrato, compañeros que están de beca, compañeros que están en otros beneficios sindicales se les está diciendo que si no votan a favor de este salario impuesto de 2.9 se les retirarán estos beneficios, y creemos que esto es terrorismo sindical, no nos dejan libertad sindical".

Relató que hubo medidas laxas para identificar a los trabajadores sindicalizados, ya que sólo se les pidió la credencial de elector.

"Tenemos un gafete de identificación, tenemos una cédula de identificación, también agremiados al sindicato, esto de nada más estar pidiendo el INE puede permitir que ellos hayan infiltrado a personas ajenas al instituto para que voten a favor de lo que ellos nos quieren imponer", explicó.

Los trabajadores también acusaron que les entregaron boletas sin folio, lo que podría prestarse a un fraude en la consulta.

"No foliaron las boletas para tener seguridad de cuántas boletas realmente van a participar, porque el sindicato puede tener miles de boletas ya tachadas en blanco, y nos las pueden imponer, por eso es que no queremos, no vamos a permitir que salgan las urnas de las unidades sin que se cuente voto por voto delante de los trabajadores para darle claridad", advirtió previamente Martínez González.

Por su parte, Rafael Soto Cruz, enfermero del Centro Médico Nacional Siglo XXI, acusó que se registraron irregularidades durante el proceso, como ambigüedad en las boletas, la ausencia de un padrón de votantes, así como el desempeño de los delegados designados.

En entrevista con EL UNIVERSAL sostuvo que a lo largo del día recibieron evidencia de distintas partes del país, de los pocos que se atreven a grabar, porque muchos nos lo dicen, pero pocos tienen el valor de sacar un celular y documentar lo que está pasando en el país".

"Ellos son juez y parte. Ellos mismos están en el escrutinio y en las boletas. Tenemos como dos o tres tipos de boletas en fotografías y la que me dieron es un papel mal cortado sin folio. Hay otras que sí tienen folio, pero sólo en un lado y no el talón y no hay un padrón claro", dijo.

Expuso que en los lugares donde los trabajadores exigieron que se les permitiera vigilar el desarrollo de la votación, "los compañeros fueron retirados, en cualquier parte del país ese ha sido el común denominador. No se permite el uso de dispositivos para poder documentar. Es el común denominador, no permitir al trabajador ver".